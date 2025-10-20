Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Biển số ngũ quý 8 tỉnh Nghệ An trúng đấu giá hơn 2,6 tỷ đồng

  • Thứ hai, 20/10/2025 20:34 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Biển số ôtô siêu đẹp 37K-888.88 vừa được khách hàng trả đấu giá 2,605 tỷ đồng.

Tối 20/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) tổ chức thành công ngày đầu tiên của phiên đấu giá biển số xe thứ 8.

Dau gia bien so oto anh 1

Biển số tỉnh Nghệ An trúng đấu giá hơn 2,6 tỷ đồng.

5 biển số xe ôtô có giá trúng cao nhất trong ngày là 37K-888.88 (2,605 tỷ đồng), 51N-222.22 (1,77 tỷ đồng), 79A-777.79 (855 triệu đồng), 89A-989.89 (730 triệu đồng) và 51B-966.66 (615 triệu đồng).

5 biển số xe máy có giá trúng cao nhất trong ngày là 79AA-888.88 (758 triệu đồng), 49AA-567.89 (223,5 triệu đồng), 43AB-555.55 (213,5 triệu đồng), 99AA-333.33 (195,5 triệu đồng) và 68AC-222.22 (166 triệu đồng).

Tính chung kể từ khi thực thi đấu giá biển số xe tới nay, đã có trên 150.000 biển số được đấu giá thành. Tổng số tiền đã thu về ngân sách hơn 8.100 tỷ đồng.

Dau gia bien so oto anh 2

Biển số xe máy trúng đấu giá gần 760 triệu đồng.

Theo kế hoạch được phê duyệt trước đó, phiên đấu thứ 8 được niêm yết hơn 1,77 triệu biển số của 34 tỉnh, thành.

Riêng trong ngày 20/10 (ngày đầu của phiên), đơn vị chức năng đấu giá thành 1.222 biển số với số tiền dự thu trên 62,8 tỷ đồng.

Trong đó, biển số ôtô đấu giá thành 493 biển, dự thu hơn 50,8 tỷ đồng, biển xe máy đấu giá thành 729, dự thu gần 12 tỷ đồng.

Minh Tuệ/VTC News

