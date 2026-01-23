Biển người háo hức xem pháo hoa chưa từng có mừng Đại hội XIV của Đảng

|
Tối 23/1, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Điểm nhấn của sự kiện này là màn bắn pháo hoa với quy mô lớn chưa từng có tại Hà Nội. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, từ khoảng 19h, hàng trăm người dân đã có mặt tại một số địa điểm đắc địa để thưởng thức màn trình diễn pháo hoa. Trong ảnh là khung cảnh người dân tập trung ở sân thượng chung cư trên phố Dương Đình Nghệ. Ảnh: Đinh Hà.
|
Trong khi đó, đông đảo người dân cũng xếp hàng tại khu vực Công viên hồ điều hòa Cầu Giấy (CV1) chờ xem màn trình diễn nghệ thuật trên không trung. Đây là vị trí xem pháo hoa có góc nhìn đẹp, thoáng đãng, được nhiều người yêu nhiếp ảnh lựa chọn để có những khung hình ưng ý. Ảnh: Đinh Hà.
|
Tối nay, nền nhiệt tại Hà Nội xuống khoảng 13 độ C, gió lạnh tăng cường khiến cảm giác rét buốt rõ rệt khi đêm xuống. Để chống chọi với cái lạnh, nhiều nhóm người dân đã nhóm lửa sưởi ấm tại một sân thượng chung cư trên phố Dương Đình Nghệ, vừa giữ ấm cơ thể, vừa quây quần trò chuyện trong lúc chờ đợi giờ biểu diễn. Ảnh: Đinh Hà.
|
Dọc đường Mỹ Đình, dòng người kéo dài chen nhau tìm vị trí đẹp để xem pháo hoa. Ghi nhận tại toà 789, nhiều hộ gia đình lên tầng thượng của toà nhà để xem pháo hoa tầm cao trọn vẹn. Nhiều nhiếp ảnh gia cũng có mặt rất sớm để ghi lại khoảnh khắc đẹp. Các điểm cao, khu vực thoáng đãng và dọc các tuyến đường lớn cũng nhanh chóng kín chỗ. Một số gia đình chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn nhẹ, sẵn sàng chờ đợi trong nhiều giờ với tâm thế vui tươi, phấn khởi. Ảnh: Trần Hiền.
|
Các nhiếp ảnh gia địa phương chuẩn bị trang thiết bị đợi "săn" ảnh pháo hoa tại tòa nhà 789. Ảnh: Trần Hiền.
|
Khu vực bãi giữ xe cũng nhộn nhịp từ sớm. Lực lượng chức năng được bố trí để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người dân. Công tác hướng dẫn, nhắc nhở được triển khai liên tục, góp phần giữ gìn trật tự, hạn chế tình trạng ùn tắc cục bộ trước giờ biểu diễn. Ảnh: Trần Hiền.
|
Thông tin từ ban tổ chức, màn bắn pháo hoa nghệ thuật nằm trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng". Sự kiện do Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công ty TNHH một thành viên Hoá chất 21 triển khai. Khoảng 80 chuyên gia lắp đặt vận hành, sử dụng hệ thống lập trình hiện đại cho phép căn thời điểm kích nổ chính xác tới 0,0001 giây. Ảnh: Trần Hiền.
|
Bên cạnh phần khai hỏa chính thức, pháo hỏa thuật tầm thấp và pháo tầm cao được kích hoạt xuyên suốt các màn biểu diễn của nghệ sĩ. Thời lượng kéo dài 15-45 giây để giữ nhịp thị giác liên tục cho người xem. Ảnh: Sun Group.
|
Theo ban tổ chức, gần 10.000 đơn vị pháo hoa tầm cao cùng hệ thống giàn phun hỏa thuật hiện đại trình diễn trên bầu trời Hà Nội tối nay. Ảnh: Trần Hiền.
|
Màn pháo hoa tầm cao mãn nhãn chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Đinh Hà.
