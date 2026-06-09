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Xã hội

Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh

  • Thứ ba, 9/6/2026 14:48 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, nhiều khu vực thời tiết xấu, biển động, đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh ảnh hưởng hoạt động của tàu thuyền.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trên Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp.

Sáng nay (9/6), vùng áp thấp có vị trí ở vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển Cà Mau - An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông.

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Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp. Ảnh minh hoạ: VTC News.

Ngày và đêm 9/6, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ đêm, gió giảm dần, sóng cao 2-3m. Khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ đêm gió giảm dần. Sóng biển cao 2-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 9/6, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp trên biển.

Các đơn vị thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

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Theo Huệ Nguyễn/VTC News

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