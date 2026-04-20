Biến động lớn ở Real Madrid

Sau khi dừng bước tại Champions League, Real Madrid hiểu rằng một mùa hè biến động đang chờ họ phía trước.

Lực lượng của Real hứa hẹn có sự thay đổi lớn.

Thất bại tại Allianz Arena phơi bày nhiều vấn đề trong công tác xây dựng lực lượng mùa 2025/26, buộc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải tính đến cuộc cải tổ đáng kể.

Bằng chứng là 3 bản hợp đồng đắt giá nhất hè năm ngoái gồm Dean Huijsen, Alvaro Carreras và Javier Mastantuono đều không có suất đá chính trong trận cầu then chốt. Ngay cả tài năng trẻ Thiago Pitarch cũng không được trọng dụng.

Hiện tại, tương lai của nhiều trụ cột trở nên bất định khi hợp đồng sắp hết hạn. Dani Carvajal muốn tiếp tục gắn bó, còn Antonio Rudiger vẫn cho thấy sự ổn định và ăn ý với Eder Militao. Tuy nhiên, David Alaba đã ở rất gần cánh cửa rời Bernabeu.

Trong khi đó, Camavinga lại trở thành "tài sản có thể bán". Phong độ thiếu ổn định khiến tiền vệ người Pháp lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng. Fran Garcia cũng nằm trong nhóm có thể mang về nguồn thu đáng kể.

Trường hợp của Dani Ceballos phức tạp hơn khi anh còn hợp đồng tới 2027 nhưng gần như không đóng góp chuyên môn và việc ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Thậm chí HLV Arbeloa còn có nguy cơ bị sa thải.

Ngược lại, Real Madrid bắt đầu lên kế hoạch bổ sung lực lượng. Cái tên nổi bật ở tuyến giữa là Kees Smit từ AZ Alkmaar. Ở hàng thủ, mục tiêu hàng đầu là Nico Schlotterbeck với điều khoản cho phép rời Dortmund với giá khoảng 50 triệu euro.

Bên cạnh đó, Real cũng kỳ vọng vào nguồn nội lực từ các cầu thủ cho mượn. Nico Paz và Endrick được chờ đợi trở lại, trong khi Victor Munoz gây ấn tượng mạnh tại Osasuna. Những biến động sắp tới hứa hẹn mở ra một chương mới đầy thử thách cho "Los Blancos".