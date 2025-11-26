Biến đêm Noel thành album nghệ thuật với Galaxy S25 FE

Với tính năng Chỉnh sửa tạo sinh (Generative edit), bạn có thể giải quyết việc dính người trong khung hình. Chỉ cần mở ảnh trong thư viện, chọn công cụ chỉnh sửa AI, khoanh tròn hoặc tô vào vật thể, người lạ không mong muốn, AI sẽ phân tích bối cảnh xung quanh và tự động lấp đầy khoảng trống đó bằng chi tiết phù hợp. Bạn cũng có thể dùng tính năng này để di chuyển chủ thể sang vị trí khác trong ảnh để bố cục cân đối hơn, hoặc xoay thẳng bức ảnh bị nghiêng mà không lo mất chi tiết ở các cạnh.