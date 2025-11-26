Biến đêm Noel thành album nghệ thuật với Galaxy S25 FE

|
Dịp Giáng sinh, giới trẻ thường chụp ảnh check-in bên cây thông hay tiểu cảnh trang trí. Thông thường, camera góc rộng (1x) sẽ thu nhiều chi tiết thừa, khiến chủ thể bị lọt thỏm giữa đám đông. Đây là lúc khả năng zoom linh hoạt trên Galaxy S25 FE tỏa sáng. Thay vì tiến lại gần, bạn có thể đứng ở khoảng cách vừa phải và chuyển sang chế độ zoom 2x hoặc 3x. Đặc biệt, camera telephoto 3x trên Galaxy S25 FE là zoom quang học (hình ảnh được phóng đại bằng thấu kính vật lý), giúp đảm bảo độ sắc nét và chi tiết của ảnh.
Kết hợp thuật toán từ Nightography, cảm biến sẽ thu nhận nhiều ánh sáng hơn, trong khi Galaxy AI sẽ xử lý để giảm nhiễu hạt ở vùng tối, đồng thời cân bằng ánh sáng ở vùng quá rực rỡ. Kết quả là khuôn mặt của bạn được làm sáng tự nhiên, làn da mịn màng. Hiệu ứng tiêu cự của ống kính telephoto còn giúp tạo độ xóa phông tự nhiên, làm cho ánh đèn phía sau trở nên mềm mại, nhờ đó ảnh chân dung thêm ấn tượng.
Người dùng có thể tận dụng camera telephoto 3X trên Galaxy S25 FE để “kéo” vật thể như quả châu, ngôi sao trên đỉnh cây thông, nơ trên hộp quà… lại gần trước mắt. Nhờ công nghệ chống rung quang học (OIS), bạn có thể tự tin chụp ảnh cận cảnh mà không lo bị rung tay, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.
Nhằm tận dụng tối đa sức mạnh camera trên Galaxy S25 FE, người dùng có thể thử giảm thanh đo sáng (exposure) xuống khi chụp các nguồn sáng mạnh như đèn LED. Việc này giúp đèn không bị cháy sáng, giữ được màu sắc rực rỡ và tạo độ tương phản tốt hơn cho ảnh.
Sử dụng lưới bố cục 3x3 có sẵn trong cài đặt camera cũng là mẹo hay. Khi chụp với cây thông Noel, bạn có thể đặt chủ thể ở 1/3 khung hình, phần còn lại để dành cho cây thông và không gian quán. Bố cục này tạo cảm giác thoáng đãng và dẫn dắt mắt người xem tốt hơn. Cuối cùng, bạn đừng ngại thử nghiệm góc chụp lạ. Việc hạ thấp máy xuống gần mặt bàn giúp tận dụng chiếc ly, nến làm tiền cảnh mờ ảo, tạo chiều sâu cho bức ảnh chụp người đối diện.
Ngoài tính năng chụp ảnh thông minh, Galaxy S25 FE với bộ công cụ AI giúp giải quyết vấn đề phát sinh để các bạn trẻ thoải mái tận hưởng lễ hội. Trợ lý Gemini trên Galaxy S25 FE có thể hỗ trợ bạn tìm quán ăn hoặc địa điểm vui chơi dịp Giáng sinh. Chỉ cần nhấn giữ phím nguồn trên Galaxy S25 FE để kích hoạt trợ lý ảo và đặt câu hỏi, Gemini Live sẽ đưa ra danh sách chi tiết hàng quán phù hợp mong muốn của bạn, đi kèm lưu ý.
Với tính năng Chỉnh sửa tạo sinh (Generative edit), bạn có thể giải quyết việc dính người trong khung hình. Chỉ cần mở ảnh trong thư viện, chọn công cụ chỉnh sửa AI, khoanh tròn hoặc tô vào vật thể, người lạ không mong muốn, AI sẽ phân tích bối cảnh xung quanh và tự động lấp đầy khoảng trống đó bằng chi tiết phù hợp. Bạn cũng có thể dùng tính năng này để di chuyển chủ thể sang vị trí khác trong ảnh để bố cục cân đối hơn, hoặc xoay thẳng bức ảnh bị nghiêng mà không lo mất chi tiết ở các cạnh.
Khi chụp các ảnh nhóm, tính năng Best Face trên Galaxy S25 FE sẽ tự động nhận diện khuôn mặt của từng người. Sau đó, bạn có thể chạm vào mặt của bất kỳ ai trong ảnh và chọn lại biểu cảm tốt nhất của họ từ các ảnh đã chụp. AI sẽ ghép nối các biểu cảm này lại. Kết quả, chúng ta có ảnh nhóm mà ai cũng rạng rỡ.
Sau khi có ảnh và video Giáng sinh ưng ý, nhu cầu chia sẻ là tất yếu. Thay vì gửi qua ứng dụng nhắn tin làm giảm chất lượng ảnh, tính năng Quick Share cho phép bạn gửi toàn bộ album ảnh gốc, video 4K sắc nét cho bạn bè đứng cạnh chỉ trong vài giây. Mọi người đều có thể nhận được ảnh đẹp ngay lập tức để đăng tải lên mạng xã hội.
