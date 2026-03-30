Nuôi con không độc đoán, Dạy con không trừng phạt

Cuốn sách mang tới cho các bậc phụ huynh những quy tắc hữu ích để xây dựng kỷ luật mềm cho con. Muốn nuôi con không roi vọt, không độc đoán, cha mẹ cần biết cương biết nhu đúng lúc, để con hiểu được các giới hạn mà bé phải tuân thủ.

Biến con thành 'đối tác' thay vì 'kẻ đối đầu'

  Thứ hai, 30/3/2026 07:24 (GMT+7)
Làm thế nào để con ngoan ngoãn mà không phải quát mắng, dùng roi vọt là điều khiến nhiều bậc cha mẹ đau đầu. Muốn con tự giác, cha mẹ cần biến chúng thành đối tác, thay vì đối đầu.

Muốn con tự giác làm việc nhà, hãy nhẹ nhàng khích lợi và xem bé như đối tác, thay vì quát mắng khiến bé cảm thấy cha mẹ đang đối đầu với mình. Ảnh minh họa: M&C.

Là mẹ của bốn đứa con, tôi thấu hiểu việc giao tiếp với trẻ khó khăn như thế nào, nhất là khi chúng thách thức các giới hạn của người làm cha làm mẹ. Hầu hết chúng ta không thể chỉ tập trung vào việc nuôi dạy con cái; chúng ta còn phải thanh toán hóa đơn, đi làm, chăm sóc người thân đã lớn tuổi. Chúng ta phải cân bằng rất nhiều việc, nhiều khi là vượt quá khả năng của mỗi người.

Vì vậy, chúng ta dễ dàng lạm dụng các biện pháp rèn luyện kỷ luật cũ như la hét và trừng phạt con trẻ (có lẽ cũng vì chúng ta chịu ảnh hưởng từ thời thơ ấu của bản thân). Tuy nhiên, chìa khóa để rèn giũa kỷ luật cho con trẻ nằm ở cách cư xử và hành động của chúng ta. Chúng ta sẽ xem xét bản thân đã biết kiểm soát cảm xúc của chính mình hay chưa. Điều này thật đáng sợ, phải không?

Tôi không nói rằng bạn phải trở nên hoàn hảo. Tôi đã phạm phải nhiều sai lầm khi làm cha mẹ và đến giờ vẫn vậy. Nếu bạn làm sai, không vấn đề gì hết, miễn là bạn học hỏi từ những sai lầm ấy. Thật ra, đây chính là điều làm nên một người có kỷ luật tốt: Học hỏi cả về con cái lẫn chính mình.

Các phương pháp kỷ luật phổ biến nhất trong xã hội hiện đại chưa thể đảm bảo được hai tiêu chí này. Phương thức rèn giũa kỷ luật ngày nay vẫn còn bị đè nặng bởi các kiến thức xưa cũ, với niềm tin rằng trẻ em phải bị trừng phạt và truyền động lực thì mới tiến bộ được.

Trên thực tế, phương thức kỷ luật bằng cách sử dụng hình phạt và truyền động lực có thể đạt được kết quả nhanh chóng, nhưng hậu quả về lâu dài là cha mẹ sẽ phải đối mặt với vấn đề tồi tệ hơn ban đầu.

Nhiều người hỏi rằng nếu không trừng phạt thì chẳng lẽ chúng ta phải chiều chuộng con cái để chúng nghe lời? Đây là câu hỏi khiến tôi khó chịu nhất! Xã hội của chúng ta đang “cố thủ” với cách nuôi dạy con độc đoán, cho rằng nếu trẻ không bị trừng phạt vì những tội nhẹ, chúng sẽ trở nên vô kỷ luật, ngày càng phạm lỗi nặng hơn và không biết tôn trọng người khác.

Thật ra, cách tốt nhất để dạy trẻ biết cư xử là hợp tác với chúng, chứ không phải “đối đầu”. Hãy trở thành những đồng đội kề vai sát cánh, thay vì hai kẻ thù luôn chiến đấu với nhau để xem ai giành được “chiến thắng”.

Bất kỳ cuốn sách nào viết về chủ đề nuôi dạy, rèn luyện tính kỷ luật cho con trẻ đều nên đặt phần “lý do đằng sau hành vi của trẻ” và “trẻ cư xử thế nào” ở ngay phần đầu. Đó cũng là nguyên nhân ba chương đầu tiên của cuốn sách này phân tích cơ sở khoa học của “hành vi” và “khả năng học hỏi” ở trẻ.

Một khi chúng ta hiểu lý do đằng sao hành vi của trẻ và điều gì giúp chúng học hỏi, chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra rằng phương pháp kỷ luật phổ biến và được đánh giá cao nhất trong xã hội ngày nay thường không có nhiều tác dụng.

Nhiều khi, trẻ có hành vi “xấu” không phải vì chúng cố ý trêu tức ta, mà điều này cho thấy kỳ vọng người lớn dành cho trẻ không phù hợp với khả năng và cảm xúc của chúng vào thời điểm đó. Điều duy nhất ta có thể trách cứ là kỳ vọng phi thực tế và những yêu cầu vô lý của chúng ta.

Sarah Ockwell - Smith/ Skybook & NXB Thế giới

    Đọc tiếp

    Tuoi cua vu tru duoc tinh nhu the nao? hinh anh

    Tuổi của vũ trụ được tính như thế nào?

    11 phút trước 08:46 30/3/2026

    0

    Trạng thái nguyên thủy này được gọi là Big Bang nóng. Các quan sát thiên văn từ những năm vàng 1990 đã xác định tuổi của vũ trụ - thời gian đã trôi qua kể từ Big Bang - là 13,8 tỷ năm, hơn kém 20 triệu.

    Co hoi de xuat ban thanh nganh kinh te - cong nghe phat trien hinh anh

    Cơ hội để xuất bản thành ngành kinh tế - công nghệ phát triển

    3 giờ trước 05:50 30/3/2026

    0

    Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư định hướng ngành xuất bản "trở thành ngành kinh tế - công nghệ phát triển, giữ vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái kiến tạo các giá trị". Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành kỳ vọng định hướng này mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành.

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

