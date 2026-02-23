Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Rối loạn lo âu ở trẻ em

Cuốn sách của chuyên gia tâm lý học đường Lee Darang chính là một "chìa khóa vàng" giúp cha mẹ hiểu hơn về những vấn đề tâm lý mà trẻ đang phải đối mặt, đồng thời cung cấp giải pháp để cha mẹ giúp trẻ xây dựng sự tự tin và trưởng thành một cách lành mạnh về tinh thần.

Xuất bản

Biến con mình thành 'con nhà người ta'

  • Thứ hai, 23/2/2026 13:00 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Các bậc cha mẹ không nên gò ép con mình vào khuôn khổ "tính cách" nhất định, giống một em bé nào đó, giống "con nhà người ta". Cha mẹ hãy giúp con phát huy những thế mạnh của mình.

Con nha nguoi ta anh 1

Đừng ép con của bạn lớn lên theo khuôn khổ của một đứa trẻ khác, giống "con nhà người ta". Ảnh minh họa: M&C.

“Tính cách” là yếu tố không thể thiếu trong quá trình phát triển của trẻ. Tính cách là một đặc điểm bẩm sinh, không phải do môi trường tạo ra mà là đặc trưng sinh học riêng biệt của một cá nhân.

Đa số bố mẹ sẽ biết có các kiểu tính cách như “khó tính”, “dễ chịu”, “chậm chạp” nhưng để mô tả đặc điểm tính cách của một đứa trẻ chỉ bằng một biểu hiện “khó tính” thì không đủ. Chúng ta cần xem xét các yếu tố đa dạng tạo nên tính cách của trẻ.

Nói một cách đơn giản, tính cách được coi là “nguyên liệu” mà đứa trẻ có để tạo nên một “tác phẩm” gọi là phát triển nhân cách. Những nguyên liệu này bao gồm: mức độ tò mò đối với những điều mới lạ, mức độ lo lắng và sợ hãi với những điều lạ lẫm, nhu cầu hoặc độ nhạy cảm trong mối quan hệ với người khác, độ nhạy cảm về giác quan, mức độ kiên trì và tập trung vào một việc.

Mỗi đứa trẻ sẽ có lượng “nguyên liệu” khác nhau và chính sự khác biệt này cũng dẫn đến những khác biệt trong hành vi của trẻ, ngay cả khi trong cùng một môi trường. Tính cách không phải là thứ mà cha mẹ hay con cái được chọn lựa. Đó là đặc điểm mà đứa trẻ có từ khi sinh ra.

Vì vậy, cha mẹ không thể thay đổi tính cách của con mình, nhưng họ có thể thông qua những “nguyên liệu” này để giúp trẻ xây dựng các mối quan hệ lành mạnh với bản thân và với người khác, từ đó hình thành nhân cách của trẻ.

Ví dụ, chúng ta thử hình dung một đứa trẻ mà trong tính cách của con có đặc điểm muốn tìm kiếm cảm giác mới chưa? Những trẻ này thường tò mò về những điều mới lạ, thích tự do, và hành động một cách ngẫu hứng. Cha mẹ của các bé này thường lo lắng rằng năng lượng dư thừa sẽ trở thành gánh nặng của trẻ hoặc khiến trẻ mất tập trung.

Nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác, đứa trẻ này sẽ có nhiều ưu điểm như phạm vi quan tâm rộng và tích cực tham gia vào mọi hoạt động. Mục tiêu của cha mẹ không phải là thay đổi tính cách bẩm sinh của con trẻ.

Thay vào đó, cha mẹ nên tập trung hỗ trợ con trong quá trình phát triển nhân cách, để con có thể tập trung, kiên nhẫn khi cần thiết, trở thành một người biết tôn trọng nhu cầu của người khác cũng như của chính mình.

Lee Darang/ Thái Hà Books & NXB Công thương

Con nhà người ta Tính cách Bẩm sinh Con nhà người ta Làm cha mẹ Tính cách

    Đọc tiếp

    Muon tu bo thoi quen xau, dung quen hai dieu nay hinh anh

    Muốn từ bỏ thói quen xấu, đừng quên hai điều này

    2 giờ trước 18:43 23/2/2026

    0

    Muốn từ bỏ thói quen xấu, chúng ta cần nỗ lực và sự kỷ luật. Bạn phải là quản ngục của chính mình, luôn nhắc nhở bản thân về mục tiêu đã đặt ra và không được buông bỏ nó.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý