Bích Thuỳ: 'Nếu gặp Thái Lan, tuyển Việt Nam sẽ hưng phấn hơn'

Chiều 14/12, tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Indonesia để vào chung kết bóng đá nữ SEA Games lần thứ 5 liên tiếp.

"Thái Lan hay Philippines đều là những đối thủ ngang ngửa ở chung kết. Với cá nhân tôi, Thái Lan luôn là đại kình địch của tuyển Việt Nam. Nếu gặp Thái Lan, tôi và đồng đội sẽ còn tự tin hơn nữa. Hy vọng người hâm mộ sẽ đồng hành để tiếp sức cho đội tuyển ở chung kết", Bích Thuỳ phát biểu sau trận thắng Indonesia ở bán kết bóng đá nữ SEA Games 33.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Trước bất kỳ đối thủ nào ở chung kết, chúng tôi cũng đều phải chơi với quyết tâm cao nhất. Đây là lần thứ 11, bóng đá nữ vào chung kết SEA Games. Đây là vinh dự lớn lao. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đạt thành tích tốt nhất".

Tuyển nữ Việt Nam thắng thuyết phục Indonesia. Ảnh: Duy Hiệu.

"Thay mặt toàn đội, tôi xin gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đến sân cổ vũ đội tuyển. Dù số lượng không nhiều nhưng với sự cổ vũ này, các cầu thủ đã chơi hứng khởi hơn", HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam chia sẻ thêm.

Trong trận bán kết gặp Indonesia, tuyển Việt Nam gặp đôi chút khó khăn trong hiệp một nhưng đã thi đấu bùng nổ để ghi thêm 4 bàn trong hiệp hai, qua đó khép lại trận đấu với thắng lợi tưng bừng 5-0.

"Do có một số sự điều chỉnh nên đội chơi chệch choạc, chưa bắt nhịp trong hiệp một. Sang hiệp hai, các cầu thủ chơi tốt hơn, nhanh hơn, thực hiện đúng yêu cầu của ban huấn luyện. Sau khi cặp hậu vệ biên chơi không tốt trong 45 phút đầu, tôi đã tung Trần Thị Duyên, Thanh Nhã vào sân. Tuyển nữ Việt Nam tấn công hay hơn và ghi được nhiều bàn thắng", HLV Mai Đức Chung cho biết.

Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra vào ngày 17/12.