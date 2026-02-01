Bianca 'cố thoát khỏi Kanye West'

Kanye West gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Điều đó ảnh hưởng tới cuộc sống của cá nhân anh cũng như những người xung quanh.

Theo People đưa tin ngày 31/1, cuộc hôn nhân giữa Kanye West và Bianca Censori trải qua giai đoạn nhiều biến động. Một nguồn tin thân cận tiết lộ Censori đã cố gắng rời bỏ cuộc hôn nhân mà cô cảm thấy “không hạnh phúc”.

Nguồn tin cho biết Bianca Censori đã nhiều lần đề cập đến việc ly hôn. Lý do là mối quan hệ giữa 2 người trở nên căng thẳng do những vấn đề tâm lý kéo dài của nam rapper.

Ít ngày trước, Kanye West công khai xin lỗi về các phát ngôn bài Do Thái trong quá khứ trên The Wall Street Journal và cuộc phỏng vấn với Vanity Fair.

Kanye West và Bianca Censori tại thành phố New York vào tháng 6/2025. Ảnh: Backgrid.

Trong cuộc phỏng vấn được Vanity Fair đăng tải ngày 28/1, Kanye West thừa nhận đang trải qua giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng. Đây được cho là hậu quả của việc sử dụng thuốc chống loạn thần trong quá trình điều trị rối loạn lưỡng cực. Anh cho biết bản thân đã phải vào một trung tâm cai nghiện tại Thụy Sĩ để điều chỉnh phác đồ điều trị.

Kanye West chia sẻ chứng rối loạn lưỡng cực và một tổn thương não từ vụ tai nạn xe hơi năm 2002 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành vi của anh. West thừa nhận những phát ngôn bài Do Thái trong quá khứ là sai lầm, bày tỏ sự hối hận và cam kết điều trị. Anh hứa thay đổi một cách có trách nhiệm và nhấn mạnh không thể biện minh cho các hành động của bản thân.

West nói Bianca Censori đã nhận ra sự bất ổn của anh trong giai đoạn trầm cảm nặng và cùng anh tìm kiếm phương án điều trị phù hợp tại Thụy Sĩ.

Ngoài ra, một người thân cận với West chia sẻ với People rằng nam rapper đã mắc kẹt trong vòng lặp bất ổn tâm lý suốt nhiều năm. Khi tâm trạng mất kiểm soát, anh thường gây ra hàng loạt rắc rối, để lại hậu quả nặng nề cho gia đình, bạn bè và chính bản thân. Ngược lại, khi ổn định hơn, West lại rơi vào cảm giác tội lỗi và hối hận sâu sắc, khiến tình trạng tinh thần tiếp tục xấu đi.

Trong khi đó, John Monopoly - người từng quản lý Kanye West từ những năm đầu sự nghiệp - cho biết nam rapper hiện đối diện nghiêm túc với các vấn đề sức khỏe tâm thần. Ông khẳng định West đang chịu trách nhiệm cho những hành vi và phát ngôn của mình, đồng thời nỗ lực thay đổi theo hướng tích cực.

Những năm gần đây, Kanye West liên tục vướng tranh cãi vì các phát ngôn và hành vi gây sốc. Năm 2022, adidas chấm dứt hợp tác với thương hiệu Yeezy sau loạt tuyên bố bài Do Thái của nam rapper. Năm 2025, một cựu nhân viên Yeezy đã kiện West, cáo buộc anh có những phát ngôn cực đoan và hành vi đe dọa. Dù vụ kiện hiện tạm hoãn, West bị yêu cầu chi trả hơn 76.000 USD tiền phí pháp lý.

Ngoài ra, West cũng từng gây phản ứng dữ dội khi công khai bênh vực Sean “Diddy” Combs và có những phát biểu ca ngợi Adolf Hitler trên mạng xã hội.

Kanye West và Bianca Censori được cho là bắt đầu mối quan hệ vào đầu năm 2023 và sau đó tổ chức một lễ cưới riêng tư. Trước công chúng, West nhiều lần gọi Censori là vợ và đề cập đến cô như một phần trong gia đình mình. Tuy nhiên, theo People, những bất ổn kéo dài đã khiến cuộc hôn nhân này đứng trước nhiều thử thách lớn.

Trong quá khứ, West kết hôn với Kim Kardashian từ 2014 đến 2021. Họ có chung 4 người con là North (12 tuổi), Saint (10 tuổi), Chicago (8 tuổi) và Psalm (6 tuổi).