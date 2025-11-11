Bí thư TP.HCM: Đi phán xét người khác, bản thân mình phải tử tế trước

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phải là những người nêu gương đầu tiên.

Sáng 11/11, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (theo) nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng.

“Phòng hơn chống”

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh yếu tố then chốt trong công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố là quyết liệt. Theo đó, thành phố thực hiện với tinh thần không lơ là, không hạ nhiệt, không có vùng cấm. Ông Quang khẳng định nếu làm không quyết liệt thì “sẽ sinh chuyện”.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, thành phố đang trong nhóm có nguy cơ cao, cần phải phòng chống tham nhũng, lãng phí quyết liệt. Bởi với tốc độ, quy mô như hiện nay thì khả năng "sinh chuyện" lớn hơn so với địa phương khác. Sau sắp xếp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp với 168 đơn vị cấp xã, TP.HCM có khối lượng công việc lớn hơn so với trước đây. Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được quan tâm hơn.

Ông Trần Lưu Quang cũng nêu rõ vai trò của việc “phòng hơn chống”. Ông cho biết khi gặp những người "có sự cố", hầu như ai cũng nói “phải chi hồi đó được nhắc thì giờ không đến nước như vậy".

“Những người dính vào, có vi phạm mới thấu hiểu câu chuyện này, cho nên nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phòng để đừng xảy ra sự cố, để càng ít người nói “phải chi hồi đó” càng tốt”, ông Quang nói.

Xử lý nặng tay

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM lưu ý: Cần quan tâm đến công tác phòng, chống lãng phí, bởi hậu quả của lãng phí là “khủng khiếp”, lớn hơn nhiều so với tham nhũng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ trong cuộc gặp gỡ 74 hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn thành phố cách đây hai ngày, có lãnh đạo một trường nêu số liệu thống kê cho thấy TP.HCM cũ có khoảng 13.000 bất động sản thuộc diện Nhà nước quản lý nhưng còn lỏng lẻo. Sau sáp nhập với hai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, thành phố mới có khoảng 20.000 nhà, đất công.

“Chúng ta giữ trong tay nguồn lực khoảng vài trăm tỷ USD nhưng đây là nguy cơ của các sai phạm dẫn đến mất cán bộ. Nếu quản lý không tốt, để bị mất cũng đã là khuyết điểm, là tội rồi”, ông Quang lưu ý.

Về nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới cho công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề cập tới việc phối hợp giữa các cơ quan và trong hệ thống chính trị - một nhiệm vụ vốn còn yếu. Theo ông Trần Lưu Quang, việc phối hợp có thể được giải quyết bằng cơ chế và trách nhiệm rõ ràng, đồng thời cần ứng xử với cơ chế này một cách nghiêm túc và đầy trách nhiệm.

Cùng với đó, cần kiên nhẫn lắng nghe dân, trong đó có cả các cán bộ vi phạm để phòng ngừa, xử lý trách nhiệm. Việc kiên nhẫn lắng nghe và xử lý có trách nhiệm thì sẽ mang đến hiệu quả tốt trong phòng, ngừa các sai phạm.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trao bằng khen tuyên dương các đơn vị đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Ảnh: Ngô Tùng.

Trao đổi thêm, ông Quang nhìn nhận: TP.HCM có thể tìm phương thức, cơ chế riêng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trên cơ sở những việc được Trung ương phân cấp và luật định cho phép. Ông yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố và các cơ quan chức năng liên quan cần linh hoạt trong cách làm.

Theo đó, có thể vận dụng những quy định pháp luật theo cách “có lối ra”. Ngoài ra, cần áp dụng chuyển đổi số, học cách làm hay của các địa phương khác để thực hiện tại thành phố.

Cuối cùng, Bí thư Thành ủy TP.HCM dặn dò các cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phải là những người nêu gương đầu tiên. “Tôi sẽ chỉ đạo xử lý nặng tay nếu những người làm công tác này vi phạm. Có thể sẽ xử lý nặng gấp đôi, gấp ba. Đây là điều sòng phẳng và công bằng bởi chính các đồng chí là những người đi phán xét người khác cho nên bản thân mình phải tử tế trước đã”, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.