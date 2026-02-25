Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thăm cán bộ lão thành ngành y tế

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), lãnh đạo TPHCM đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chúc mừng và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các cán bộ y tế lão thành.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đến thăm, chúc mừng PGS.TS Trần Thị Trung Chiến.

Chiều 25/2, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng các cán bộ lão thành ngành y tế.

Đến thăm PGS.TS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Lãnh đạo TP.HCM bày tỏ mong muốn PGS.TS Trần Thị Trung Chiến tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự phát triển bền vững của y tế thành phố.

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, PGS.TS Trần Thị Trung Chiến cho rằng đây là nguồn động viên lớn đối với các thế hệ cán bộ y tế.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết, sau sáp nhập, ngành y tế thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, mô hình nhằm phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao gắn với củng cố y tế cơ sở và y tế dự phòng, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Theo PGS.TS Trần Thị Trung Chiến, để các mô hình phát huy hiệu quả, cần chia dự án thành từng phần nhỏ, triển khai theo lộ trình phù hợp thay vì làm đồng loạt quy mô lớn, dễ gây quá tải và khó kiểm soát.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

"Nên làm thí điểm các mô hình để rút kinh nghiệm rồi mới nhân rộng. Nguồn lực còn hạn chế thì càng phải tính toán kỹ. Vấn đề hiện nay không chỉ nằm ở kinh phí mà quan trọng hơn là cơ chế sử dụng nguồn lực sao cho hiệu quả, minh bạch. Muốn triển khai được phải có đề án rõ ràng, căn cứ cụ thể và lộ trình khả thi", nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế góp ý.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhìn nhận rằng thách thức lớn nhất hiện nay là công tác đào tạo, đặc biệt là ngoại ngữ y khoa và kỹ năng giao tiếp chuyên môn. Tay nghề đội ngũ y tế thành phố không thua kém các nước trong khu vực và thế giới, thậm chí rất khéo léo, tinh tế hơn; trang thiết bị, công nghệ cũng tiệm cận nhiều nước trong khu vực. Tuy nhiên, cần chuẩn hóa bài bản hơn để nâng tầm chất lượng.

Thực tế cho thấy, ngày càng nhiều người từng sinh sống, làm việc ở nước ngoài lựa chọn trở về Việt Nam, đặc biệt là TPHCM, để sử dụng các dịch vụ y tế với chi phí chỉ bằng một phần so với nước ngoài nhưng chất lượng chuyên môn vẫn được đảm bảo. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển của đội ngũ y tế trong nước là rất lớn, nếu có chiến lược đầu tư và định hướng phù hợp.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Dù còn nhiều khó khăn, song lãnh đạo thành phố khẳng định, nếu lựa chọn đúng mô hình, triển khai từng bước chắc chắn, chú trọng nâng cao chất lượng nhân lực và giữ vững tâm huyết, hệ thống y tế TPHCM sẽ phát triển bền vững, đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Nhân dịp này, nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với những đóng góp bền bỉ của các thế hệ thầy thuốc trong hành trình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, các đoàn lãnh đạo TPHCM cũng đến thăm, chúc mừng nhiều cán bộ lão thành ngành y tế như GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ; BS Trương Xuân Liễu, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM; TTND.PGS.TS.BS Nguyễn Thế Hiệp, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế; TTND. PGS.BS Trần Văn Bé, nguyên Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM và BS Nguyễn Thị Thùy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương; TTND.TS.BS Phạm Việt Thanh, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM; TTND.BS.CKII Nguyễn Ánh Tuyết, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định…