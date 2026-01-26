Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bí thư TP.HCM tặng cụ Tô Bửu Giám Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

  • Thứ hai, 26/1/2026 19:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến ông Tô Bửu Giám, nguyên Trợ lý Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phạm Thành Kiên trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và hoa chúc mừng ông Tô Bửu Giám. Ảnh: Việt Dũng.

Ngày 26/1, Đảng ủy phường Hòa Hưng, TP.HCM tổ chức Lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 3/2) tặng ông Tô Bửu Giám, hiện sinh hoạt đảng tại Chi bộ khu phố 10, Đảng bộ phường Hòa Hưng.

Tại buổi lễ, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã trao quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến ông Tô Bửu Giám.

Ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và quá trình công tác của ông Tô Bửu Giám, Bí thư Thành ủy TP.HCM, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của ông Giám đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bí thư Thành ủy TP.HCM chúc vị cán bộ lão thành sống trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu. Đồng thời tin tưởng ông Tô Bửu Giám tiếp tục là "cây cao bóng cả", tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên hôm nay học tập, noi theo.

Ông Tô Bửu Giám sinh năm 1927, quê quán thành phố Cần Thơ. Ông nguyên là Trợ lý Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ông có quá trình cống hiến lâu dài, bền bỉ và to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

Tiểu sử ông Trần Lưu Quang, tân Ủy viên Bộ Chính trị

Ngày 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã bầu ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, vào Bộ Chính trị.

14:29 23/1/2026

Thành ủy TP.HCM kỷ luật 8 đảng viên vi phạm

UBKT Thành ủy TP.HCM quyết định và tham mưu kỷ luật 8 đảng viên, trong đó có trường hợp bị khai trừ, cảnh cáo do vi phạm nghiêm trọng.

18:49 16/1/2026

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ

TP.HCM vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 26 thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

15:00 30/12/2025

https://tienphong.vn/bi-thu-thanh-uy-tphcm-tran-luu-quang-tang-huy-hieu-80-nam-tuoi-dang-den-cu-to-buu-giam-post1815857.tpo

Ngô Tùng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tô Bửu Giám TP.HCM TP.HCM Tô Bửu Giám Trần Lưu Quang Bí thư TP.HCM Thành ủy TP.HCM

