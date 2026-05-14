Bí thư Hà Nội: Khu đô thị xây mới phải có quỹ đất cho trường học, cơ sở y tế

Theo Bí thư Hà Nội, thành phố yêu cầu trong công tác quy hoạch tại tất cả khu đô thị, khu dân cư mới đều bắt buộc bố trí quỹ đất cho trường học, cơ sở y tế...

Hà Nội yêu cầu mỗi xã, phường đều có trường công lập đủ cả 3 cấp học. Ảnh minh hoạ: VTC News.

Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội. Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố là Trưởng Ban chỉ đạo.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố xác định tiếp tục ưu tiên hàng đầu về nguồn lực và tổ chức thực hiện đối với 3 lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế.

Trong đó, thành phố tập trung nguồn lực tài chính gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, vận hành và hạch toán cụ thể, làm rõ mỗi công trình, dự án sau đầu tư sẽ đem lại lợi ích gì cho người dân và cho sự phát triển lâu dài của Thủ đô.

Thành phố yêu cầu, trong công tác quy hoạch phải xác định rõ quỹ đất dành cho ba lĩnh vực này; tại tất cả khu đô thị, khu dân cư mới đều bắt buộc bố trí quỹ đất cho trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, thể thao. Trường hợp đặc biệt không bố trí hoặc có điều chỉnh, phải báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét, cho ý kiến.

Về giáo dục - đào tạo, Bí thư Thành ủy lưu ý bảo đảm yêu cầu mỗi xã, phường đều có hệ thống trường công lập đủ cả ba cấp học; nơi nào chưa đáp ứng phải khẩn trương đầu tư hoàn thiện; phát triển trường công lập kết hợp tăng cường xã hội hóa để bảo đảm các chỉ tiêu về trường lớp, dân số theo chương trình hành động đã đề ra.

Đồng thời, ông Trần Đức Thắng yêu cầu tiếp tục quan tâm đội ngũ giáo viên, có giải pháp bảo đảm đủ số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ này phù hợp nhu cầu, quy hoạch và lộ trình phát triển của giáo dục - đào tạo Thủ đô.

Đối với lĩnh vực y tế, Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa xã hội hóa, kết hợp nâng cao chất lượng hệ thống y tế công; có kế hoạch dài hạn đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y, bác sĩ bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao chất lượng; phát triển đồng bộ hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân và giảm tải cho các bệnh viện lớn, tăng cường toàn diện năng lực khám, chữa bệnh.

Đối với lĩnh vực văn hóa, ông Trần Đức Thắng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là công tác đầu tư, quản lý và khai thác các thiết chế văn hóa chưa tương xứng với vị thế Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Ông yêu cầu phải có giải pháp căn cơ để phục hồi và phát triển các rạp chiếu phim, đoàn nghệ thuật, không gian sinh hoạt văn hóa; kiên quyết không để các cơ sở văn hóa bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc xuống cấp kéo dài.

Đồng thời, cần đặc biệt quan tâm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, nhất là số hóa di tích, dữ liệu văn hóa; quan tâm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thể thao cơ sở; đầu tư đồng bộ nhà văn hóa, sân chơi, địa điểm luyện tập thể thao cho người dân, khắc phục nhanh những hạn chế hiện nay.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các lãnh đạo thành phố theo phân công, các cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện những chương trình hành động trên 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa; định kỳ 2 tuần họp đánh giá công việc để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án, nhiệm vụ, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét, thực chất theo thời gian.