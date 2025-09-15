Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bí thư Đảng ủy phường làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

  • Thứ hai, 15/9/2025 13:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông Từ Thái Giang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh này.

Sáng 15/9, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk đã biểu quyết thông qua kết quả Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lý do chuyển công tác.

HDND tinh Dak Lak anh 1

Ông Từ Thái Giang (giữa) - tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Từ Thái Giang, với tỉ lệ 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành.

Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Từ Thái Giang, sinh ngày 15/1/1975, dân tộc Kinh; trình độ học vấn 12/12; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, ông Giang là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Bộ Chính trị chỉ định bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

6 giờ trước

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người, bà Bùi Thị Quỳnh Vân làm Bí thư Tỉnh ủy.

15:29 11/9/2025

Ông Phạm Đức Ấn làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Phạm Đức Ấn (Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng) làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

10:54 8/9/2025

https://tienphong.vn/bi-thu-dang-uy-phuong-lam-pho-chu-tich-hdnd-tinh-dak-lak-post1778228.tpo

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

HĐND tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk Đảng Cộng sản Việt Nam Ông Từ Thái Giang Bí thư Đảng ủy Phó chủ tịch HĐND

  • Đắk Lắk

    Đắk Lắk
    • Diện tích: 13.125,4 km²
    • Dân số: 1.827.8001
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện
    • Mã điện thoại: 0262
    • Biển số xe: 47

