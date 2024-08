Bi Rain lên tiếng khi phim bị chê thảm họa

Bi Rain vừa có cuộc phỏng vấn mới nhất với Korea Times sau khi series Red Swan (Thiên nga đỏ) khép lại hành trình trên màn ảnh nhỏ.

Nam diễn viên chia sẻ: "Với những câu thoại có phần sáo rỗng, đậm chất truyền hình Hàn Quốc, tôi không chắc khán giả quốc tế có đồng cảm hay không. Dự án là sự pha trộn nhiều thể loại như tâm lý, tình cảm, câu chuyện về giới chaebol, nhiều cảnh hành động. Tôi khá ngạc nhiên khi khán giả nước ngoài cũng yêu thích. Điều này vượt quá mong đợi của tôi".

Trước câu hỏi về việc phim bị chê thảm họa, kịch bản cũ kỹ, đi vào lối mòn của nhiều series truyền hình Hàn Quốc trước đó, Bi Rain nói anh lường trước được những phản ứng từ người xem. Anh đón nhận những khen chê với tâm thế bình thản.

"Bộ phim chú trọng về tính giải trí nhiều hơn. Khi nhận dự án, tôi cũng xem xét cả giá trị nghệ thuật lẫn khả năng thu hút khán giả truyền hình. Tôi nghĩ nhân vật của mình thú vị. Tôi tôn trọng tầm nhìn của biên kịch về việc phát triển cốt truyện. Mục tiêu của tác phẩm này là tiếp cận rộng rãi công chúng và Red Swan đã làm được điều đó", tài tử nói thêm.

Bi Rain cũng thừa nhận bản thân lo lắng khi thể hiện nhiều câu thoại có phần sáo rỗng như "Anh sẽ bảo vệ em"; "Em có muốn ngủ với anh không?"; hay "Từ giờ hãy là người phụ nữ của anh"...

"Tôi tự hỏi làm sao những câu thoại như vậy có thể được sử dụng trong một bộ phim truyền hình vào năm 2024. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, tôi tôn trọng tầm nhìn của đạo diễn và ê-kíp. Tôi đã cố gắng truyền tải những câu thoại đó một cách chính xác nhất có thể".

Theo Bi Rain, anh và đàn chị Kim Ha Neul thảo luận, trao đổi rất nhiều về thoại phim. Bản thân tài tử cũng nỗ lực thực hiện các phân cảnh hành động.

Red Swan quy tụ dàn diễn viên thực lực của truyền hình Hàn Quốc. Trong đó, dự án đánh dấu sự quay lại màn ảnh của nam diễn viên Bi Rain, kể từ phim Ghost Doctor (2022).

Cầm trịch dự án là Park Hong Kyun, đạo diễn đứng sau loạt series ăn khách như Queen Seondeok (2009) hay The Greatest Love (2011). Red Swan được đầu tư kinh phí "khủng", quay ở nhiều quốc gia, quảng bá rầm rộ.

Song trái với kỳ vọng, tác phẩm không được khán giả đón nhận. Nhiều cây viết về phim chê bai Red Swan. Ngoài kịch bản cũ kỹ, dễ đoán, diễn xuất của Bi Rain trong phim cũng gây thất vọng.

