Bí quyết để có ‘view VIP’ của tôi tại concert BlackPink dù đứng xa

Hồi tháng 10, tôi đáp chuyến bay sang Bangkok (Thái Lan) chỉ với mục đích duy nhất: Chiêm ngưỡng nhóm BlackPink thật gần, gần đến mức có thể nhìn rõ ánh mắt, nụ cười của các chị đẹp dù không săn được vé VIP concert Deadline World Tour. Vì vậy trước chuyến đi, tôi đã dùng tiền tiết kiệm để “tậu” ngay vivo X300 Pro, chiếc điện thoại mà fan hay gọi vui là “VIP concert phone” (tạm dịch: Điện thoại cho trải nghiệm concert kiểu VIP). Với tôi, đây là bạn đồng hành đáng tin cậy để đi “đu idol” khi sở hữu camera tele Zeiss APO 200 MP với khả năng zoom ấn tượng, chụp xa mà vẫn sắc nét.