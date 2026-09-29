Bí quyết chia tài sản ly hôn công bằng và văn minh

Muốn ly hôn trong êm đẹp, hai bên có thể bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản: mức sống thế nào là công bằng cho mỗi người sau khi đường ai nấy đi?

Đây là đề xuất của tôi - và nó vẫn giữ nguyên cho dù bạn đã kết hôn trong 30 ngày hoặc trong 30 năm: trước khi bàn về bất kỳ điều gì khác, hãy đồng ý một tỷ lệ công bằng về mức sống của bạn trong tương lai. Nếu đã kết hôn được 30 năm, cả hai có thể đồng ý về tỷ lệ 1-1. Nói cách khác, mỗi người vợ/chồng sẽ có thể có mức sống như nhau cho đến hết đời.

Nếu bạn đã kết hôn được 30 ngày, bạn có thể đồng ý với tỷ lệ mức sống của bạn bằng chính xác bất cứ giá trị nào nếu bạn chưa từng kết hôn. Và nếu bạn đã kết hôn được 12 năm, bạn có thể đồng ý với tỷ lệ 1,5:1 là phù hợp, với người vợ/chồng có thu nhập cao hơn và chăm chỉ hơn có mức sống cao hơn 50% so với người vợ/chồng có thu nhập thấp hơn.

Bước tiếp theo là chia từng tài nguyên ròng trong cả cuộc đời của bạn (một phần của tài sản kết hợp, cộng với tổng thu nhập từ lao động trong tương lai và thu nhập tương lai khác của bạn, trừ đi các khoản thuế trong tương lai và bất kỳ chi phí nào trong tương lai bạn sẽ phải trang trải) cho số năm sống còn lại tối đa của bạn.

Cách chia tài sản quyết định sự thân thiện của một cuộc ly hôn. Ảnh: Lacy Katzen LLP.

Cách tính này cho ra một con số cho mỗi người về mức sống tạm thời của bạn sau khi ly hôn. Nếu tỷ lệ của số tiền tạm thời này không tương ứng với tỷ lệ mà bạn đã đồng ý là công bằng, hãy thử các số tiền cấp dưỡng hằng năm khác nhau bằng cách trừ vào tài nguyên ròng suốt đời của người trả tiền cấp dưỡng, cho đến khi tỷ lệ của số tiền hằng năm và mức sống bền vững tương đương với những gì bạn đã đồng ý.

Khi bạn đã tìm ra một tỷ lệ hợp lý cho mức sống bền vững, bạn sẽ muốn điều chỉnh mọi thứ. Bạn sẽ muốn quyết định thế nào là công bằng về ai trong hai bạn sẽ phải làm việc lâu hơn với, có lẽ, mức độ căng thẳng cao. Ngoài ra, bạn có thể đồng ý rằng người vợ/chồng mà làm việc lâu hơn, có lẽ, với mức độ căng thẳng cao, kéo dài nhiều giờ nên có mức sống tương đối cao hơn.

Có thể một bên vợ/chồng cần thêm tiền mặt trong thời gian ngắn để mua nhà, trong khi người vợ/chồng kia sẽ thuê nhà trong một số năm. Hoặc có thể một người vợ/chồng muốn đóng góp nhiều hơn vào tài khoản hưu trí nhưng không có khả năng thanh toán để làm như vậy.

Bằng cách cung cấp cho người vợ/chồng kém thanh khoản nhiều tài sản hơn nhưng ít tiền cấp dưỡng hơn, người vợ/chồng đó có thể khá giả hơn mà không làm giảm phúc lợi của người kia. Ngoài ra, bất kỳ động thái nào làm giảm thuế trong tương lai của một người sẽ cho phép cả hai vợ chồng chi tiêu nhiều hơn qua thời gian thông qua việc điều chỉnh cấp dưỡng để đưa mức sống của hai vợ chồng trở lại tỷ lệ mục tiêu.

Điểm có lợi của việc thương lượng theo cách này, không cần luật sư và các hoá đơn pháp lý, là bạn bắt đầu bằng cách tìm ra điều gì là công bằng trước khi bạn đi sâu vào vấn đề làm thế nào để bạn đạt được giải pháp công bằng đó. Sau khi bạn nắm được thông tin chung về số tiền hợp lý, các bạn sẽ ngay lập tức bắt đầu làm việc cùng với nhau để nâng cao mức sống của từng người. Mỗi cải tiến sẽ giúp cả hai có cuộc sống tốt hơn.

Hãy để tôi tóm tắt bằng bí quyết để giải quyết ly hôn một cách công bằng và thân thiện: Bằng lòng về mức sống tương đương của bạn, sau đó xác định mức phân chia các nguồn lực để đạt được kết quả này trong khi giúp cả hai vợ chồng trở nên sung túc nhất có thể.