Bị phát hiện, đối tượng vứt túi heroin xuống sông để phi tang chứng cứ

  • Chủ nhật, 26/4/2026 16:06 (GMT+7)
Trong cao điểm bảo vệ an ninh trật tự dịp lễ, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cà Mau đã chủ động tuần tra, phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn quản lý.

Sáng 26/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Đất Mũi, cho biết đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng T.V.P (SN 1986, thường trú tại tỉnh Ninh Bình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng T.V.P đã bị Biên phòng Đất Mũi bắt giữ.

Trước đó, vào chiều 23/4, trong quá trình phối hợp tuần tra cùng Công an xã Đất Mũi tại khu vực cửa sông Kinh Năm Ô Rô, tổ công tác đã phát hiện phương tiện vỏ composite do T.M.M điều khiển chở theo ông P. có biểu hiện nghi vấn.

Khi bị yêu cầu dừng lại kiểm tra, đối tượng P. đã nhanh tay vứt một túi nilon xuống sông nhằm phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng và thu hồi tang vật gồm 4 cục bột trắng. Qua đấu tranh khai thác, P. thừa nhận đó là heroin được mua từ huyện Năm Căn về để sử dụng.

Chủ phương tiện là ông T.M.M khai nhận chỉ được thuê chở và không hề hay biết về hành vi phạm pháp của hành khách.

Cùng nằm trong đợt ra quân cao điểm, vào ngày 15/4, Đồn Biên phòng Gành Hào cũng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ BĐBP tỉnh bắt quả tang đối tượng P.G.H (SN 2002, ngụ xã Gành Hào) đang tàng trữ ma túy đá.

Lực lượng Biên phòng Gành Hào bắt quả tang đối tượng P.G.H tàng trữ ma túy.

Đối tượng bị chặn dừng khi đang điều khiển xe máy trên đường Lê Thị Riêng với nhiều dấu hiệu khả nghi. Tại hiện trường, H. đã vứt bỏ 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nhưng không thoát khỏi sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Hiện Đồn Biên phòng Gành Hào đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho cơ quan Công an để tiếp tục điều tra mở rộng.

Đại tá Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ BĐBP Cà Mau, cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới biển trước, trong và sau các kỳ nghỉ lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.

Việc liên tiếp triệt phá các vụ án ma túy không chỉ thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm mà còn góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân vùng biên giới.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

Cựu tiếp viên hàng không vận chuyển thuê ma túy cho vợ

Từng làm tiếp viên hàng không, Lê Nguyễn Huy Hoàng cùng vợ và em họ tham gia đường dây mua bán ma túy, giao "hàng" lấy công. Cả ba lĩnh án nặng tại phiên tòa ở TP.HCM.

15:22 24/4/2026

Phạt 7 năm tù cựu phó chủ tịch phường 'xào ke' cùng 2 nữ tiếp viên

Với cáo buộc chủ mưu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bị cáo Phạm Quang Thiện (cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ) bị tòa tuyên phạt mức án 7 năm tù.

19:06 21/4/2026

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ súng đã lên nòng

Công an tỉnh Sơn La triệt phá chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ 3 đối tượng, thu hơn 34 kg ma túy tổng hợp, 2 bánh heroin cùng một khẩu súng quân dụng đã lên đạn.

08:23 3/3/2026

Trần Hiếu - CTV Hoàng Tá/VOV-ĐBSCL

    Kho thuoc la lau ‘khung’ do doi tuong nguoi nuoc ngoai quan ly hinh anh

    Kho thuốc lá lậu ‘khủng’ do đối tượng người nước ngoài quản lý

    2 giờ trước 14:46 26/4/2026

    0

    Một nhà kho kín đáo chứa hơn 170.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, triệt phá. Trong vụ việc, một đối tượng quốc tịch Trung Quốc cùng đồng phạm trực tiếp quản lý, đóng gói số hàng cấm khổng lồ này đã bị khởi tố để điều tra về hành vi tàng trữ hàng cấm.

