'Bí mật tối thượng' của tác giả sách ăn khách

Dan Brown, tác giả của hơn 250 triệu bản sách đã bán trên toàn thế giới, mới ra mắt tiểu thuyết, đưa bạn đọc vào hành trình nghẹt thở khám phá khoa học, biểu tượng.

Sau gần một thập kỷ người hâm mộ trên toàn thế giới chờ đợi, Dan Brown trở lại với cuốn tiểu thuyết "The Secret of Secrets". Ngay từ khi công bố, tác phẩm đã nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách được mong đợi nhất năm, tiếp tục đưa giáo sư Robert Langdon bước vào một cuộc phiêu lưu mới đầy nghẹt thở, nơi khoa học, lịch sử, triết học và những bí ẩn cổ xưa hòa quyện theo phong cách đặc trưng mà Dan Brown tạo nên.

Bản tiếng Việt của The Secret of Secrets.

Tiểu thuyết giàu ý tưởng của Dan Brown

Sau 8 năm kể từ khi Nguồn cội xuất bản (2017), công chúng tò mò Dan Brown sẽ kể câu chuyện gì ở Bí mật tối thượng. Một lần nữa, nhân vật chính trong các tác phẩm của Dan Brown - Robert Langdon - phải đối mặt với những câu hỏi tưởng chừng không có lời giải: Điều gì quyết định bản chất con người? Ý thức được hình thành như thế nào? Những bí mật cổ xưa nào vẫn đang bị che giấu khỏi nhân loại? Và nếu sự thật được phơi bày, thế giới sẽ thay đổi ra sao?

Câu chuyện bắt đầu khi Langdon bị cuốn vào cuộc truy tìm một phát minh có khả năng làm thay đổi hiểu biết của con người về tâm trí và ý thức.

Từ những phòng thí nghiệm hiện đại đến các tu viện cổ kính, từ các công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi đến những tổ chức bí mật hoạt động trong bóng tối, mọi chi tiết đều được Dan Brown sắp đặt như những quân cờ trong một bàn cờ khổng lồ.

Những mật mã tinh vi, biểu tượng cổ đại, triết học, thần kinh học, trí tuệ nhân tạo và các phát hiện khoa học mới nhất được đan cài khéo léo, tạo nên một cuộc rượt đuổi căng thẳng kéo dài qua từng trang sách.

Đó cũng chính là điều khiến Bí mật tối thượng được đánh giá là một trong những cuốn tiểu thuyết giàu ý tưởng nhất của Dan Brown. Tác phẩm không chỉ mang đến những pha hành động dồn dập với nhịp truyện gần như không có khoảng nghỉ, mà còn khiến độc giả liên tục đặt câu hỏi về giới hạn giữa khoa học và tâm linh, giữa niềm tin và sự thật, giữa điều con người biết với điều họ chưa từng dám nghĩ tới.

Ảnh: Ben Flythe/Danbrown.com

Bí quyết của nhà văn ăn khách

Ngay sau khi phát hành tại nhiều thị trường lớn, The Secret of Secrets xuất hiện trong danh sách bán chạy của nhiều nhà bán lẻ lớn. Tác phẩm cũng được tìm kiếm nhiều trên các nền tảng trực tuyến. Hàng nghìn độc giả chia sẻ cảm xúc ngay sau khi đọc, tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội và các diễn đàn yêu sách.

Trong các cuộc phỏng vấn, Dan Brown cho biết ông đã dành nhiều năm nghiên cứu để chuẩn bị cho Bí mật tối thượng. Nhà văn tiết lộ quá trình sáng tác đòi hỏi khối lượng tư liệu khổng lồ về lịch sử, khoa học thần kinh, công nghệ, biểu tượng học và triết học.

Ông mong muốn cuốn sách không chỉ mang đến những giờ phút giải trí nghẹt thở mà còn khiến độc giả liên tục tự đặt câu hỏi về thế giới đang sống.

Theo Dan Brown, đây là một trong những dự án tham vọng nhất mà ông từng thực hiện và cũng là cuốn sách ông dành nhiều tâm huyết nghiên cứu nhất trong nhiều năm qua.

Giới phê bình đánh giá Bí mật tối thượng vẫn giữ nguyên những yếu tố đã làm nên thương hiệu Dan Brown: tốc độ kể chuyện nhanh, các chương ngắn đầy kịch tính, những cú ngoặt bất ngờ xuất hiện liên tục và khả năng kết hợp kiến thức với giải trí hiếm có.

Nhiều nhà phê bình nhận xét đây là màn trở lại xứng đáng của tác giả sau thời gian dài vắng bóng, đồng thời đánh giá cuốn sách mở rộng đáng kể phạm vi khám phá khi đưa những vấn đề hiện đại như trí tuệ nhân tạo, ý thức và khoa học nhận thức vào trung tâm câu chuyện.

Từ phía độc giả, nhiều người cho rằng cảm giác hồi hộp quen thuộc đã trở lại ngay từ những trang đầu tiên. Độc giả lâu năm của Dan Brown thích thú khi Robert Langdon tiếp tục thể hiện khả năng suy luận sắc bén, đồng thời vẫn giữ nét dí dỏm và nhân văn.

Bí mật tối thượng cho thấy nghệ thuật kể chuyện riêng của Dan Brown. Đầu tiên, ông luôn biết cách biến những chủ đề tưởng như khô khan thành các cuộc phiêu lưu đầy kịch tính.

Khả năng kết hợp giữa sự thật lịch sử với hư cấu, khiến độc giả liên tục tự hỏi đâu là dữ kiện có thật và đâu là sáng tạo của tác giả.

Cuối cùng, những câu hỏi triết học sâu sắc về con người và tương lai của nền văn minh, giúp cuốn sách không dừng ở một tác phẩm giải trí mà còn gợi mở nhiều suy ngẫm.

Sự trở lại của Bí mật tối thượng cũng là dịp để nhìn lại hành trình sáng tác đầy ấn tượng của Dan Brown. Sinh năm 1964 tại bang New Hampshire (Mỹ), ông từng là nhạc sĩ và giáo viên trước khi trở thành một trong những nhà văn có sức ảnh hưởng lớn.

Điểm đặc biệt trong các tác phẩm của Dan Brown là sự kết hợp giữa lịch sử, tôn giáo, nghệ thuật, mật mã, khoa học và những âm mưu toàn cầu, tạo nên phong cách rất riêng mà nhiều tác giả sau này cố gắng học hỏi.

Tên tuổi Dan Brown bùng nổ với hàng loạt tác phẩm đình đám như: Thiên thần và Ác quỷ, Biểu tượng thất truyền, Hỏa ngục, Nguồn cội… Trong số đó, có những cuốn sách là hiện tượng xuất bản hiếm có, đứng đầu danh sách bán chạy tại hàng chục quốc gia, được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ. Toàn bộ tác phẩm của Dan Brown hiện đã bán được hơn 250 triệu bản trên toàn thế giới, một con số mà rất ít nhà văn đương đại đạt được.

Không chỉ thống trị thị trường sách, nhiều tác phẩm của Dan Brown còn được chuyển thể thành phim điện ảnh thành công.

Tại Việt Nam, đơn vị xuất bản lâu năm tác phẩm của Dan Brown đã nhanh chóng mua bản quyền và chuyển ngữ The Secret of Secrets. Tác phẩm phát hành tiếng Việt đầu tháng 7 với tên Bí mật tối thượng qua bản dịch của PGS.TS Lê Đình Chi.