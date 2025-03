Bí mật mối quan hệ của Taylor Swift và cầu thủ cao 1,96 m

Ngày 4/3, tờ People đưa tin hàng xóm của Travis Kelce, Wes Bergmann, mới đây đã có những tiết lộ về mối quan hệ giữa cầu thủ với Taylor. Xuất hiện trên The Social Game Podcast, Wes Bergmann cho biết cặp đôi đã hẹn hò nhiều tháng trước khi họ chính thức công khai mối quan hệ.

"Kelce là một ẩn số. Một mặt, anh ấy giống như một cầu thủ bóng bầu dục to lớn, mạnh mẽ. Mặt khác, Kelce sẽ có khoảng 12 bài hát của Taylor Swift viết về anh ấy", người hàng xóm nói về bạn trai của Taylor.

Wes Bergmann tiết lộ anh từng kể lại chuyện Taylor hẹn hò Kelce từ khá lâu trước đó, song không ai tin lời anh nói. “Tôi là người đầu tiên biết về những chuyện này. Và tôi đã cố gắng kể nó với cô gái này, nhưng cô ấy không tin. Cô ấy đáp lại tôi rằng 'Taylor chỉ thích nghệ sĩ thôi’”.

Travis Kelce bị bắt gặp tham dự chuyến lưu diễn Eras Tour của Taylor hôm 8/7/2023. Taylor sau đó cũng tới theo dõi một số trận đấu của Kelce, làm dấy lên tin đồn cả hai đang hẹn hò. Phải tới tháng 10 cùng năm, cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ khi cùng nhau dự tiệc sau chương trình Saturday Night Live.

Mới đây, giọng ca Bad Blood gây chú ý khi xuất hiện tại khán đài sân vận động Caesars Superdome, New Orleans để theo dõi trận chung kết giữa hai đội Philadelphia Eagles và Kansas City Chiefs thuộc Super Bowl 2025. Sau đó, hình ảnh Taylor Swift được chiếu trên màn hình lớn. Phía dưới khán đài, nhiều tiếng la ó từ khán giả bất ngờ vang lên. Trước tình huống này, ngôi sao nhạc pop cười lớn.

Vài ngày trước khi trận chung kết diễn ra, nữ ca sĩ đi ăn cùng bạn trai. Họ dùng bữa tại Lilette, một nhà hàng Pháp ở New Orleans, Mỹ. Khu vực bàn ăn được đặt khuất sau cầu thang nhằm đảm bảo sự riêng tư. Sau khi thông tin về địa điểm hẹn hò bị lộ, lực lượng an ninh phải làm việc vất vả khi đám đông kéo tới để được thấy cặp sao.

