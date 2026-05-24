Bí mật bên trong những lô hàng điện tử từ Hong Kong về Việt Nam

Sau gần 6 tháng kiên trì lần theo dấu vết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam.

Toàn bộ các "chân rết" tại Việt Nam trong đường dây buôn lậu vàng bị bắt giữ.

Truy vết

Khoảng cuối tháng 10/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện dấu hiệu nghi vấn của một nhóm đối tượng người Trung Quốc thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và Bắc Ninh với biểu hiện bất minh. Các đối tượng này thuê chung cư hoặc nhà trọ tại Bắc Ninh làm nơi lưu trú, sử dụng ôtô cá nhân cho mỗi lần di chuyển.

Đáng chú ý, lần theo dấu vết ổ nhóm này, cơ quan công an phát hiện một đối tượng có liên quan đến nhóm người Trung Quốc trên là Đỗ Minh Đức (SN 1988, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh). Tài liệu thu thập được cho thấy, đối tượng này có những giao dịch với lượng tiền lớn bất thường.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an xác định đây là đường dây buôn lậu vàng có tổ chức, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn tinh vi, nên đã báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để triệt phá trong thời gian sớm nhất. Trên 50 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động tham gia chuyên án này.

Đối tượng Đỗ Minh Đức.

Trực tiếp tham gia chuyên án, Đại úy Phạm Hồng Nhật - Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng cho biết: “Quá trình theo dõi, trinh sát gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng cực kỳ cảnh giác. Chúng thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch và giờ giấc thất thường. Có ngày, ổ nhóm này di chuyển tới hơn 250 km chủ yếu bằng ôtô với tốc độ cao.

Trước khi đi, chúng cắt cử người thám thính tình hình, nếu phát hiện nghi vấn sẽ lập tức hủy giao dịch để đảm bảo an toàn”. Trong khi đó, các trinh sát chia thành nhiều tổ sử dụng xe máy kết hợp ô tô để theo sát. Nhiều thời điểm, việc theo dõi nhóm đối tượng tiềm ẩn nguy hiểm do chúng di chuyển liên tục qua nhiều tuyến đường, địa bàn khác nhau với tốc độ rất cao. Tuy nhiên, trinh sát vẫn kiên trì, quyết không để sót lọt nguồn tin, manh mối.

Sau nhiều tháng xác minh, cơ quan công an xác định, kẻ cầm đầu đường dây là đối tượng người Trung Quốc. Sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, tên này liên hệ với các “đầu nậu” tại Hồng Kông (Trung Quốc) để gom vàng nguyên liệu, sau đó chia nhỏ thành từng miếng từ 10 - 80g giấu trong lô hàng linh kiện điện tử và nhiều thiết bị khác vận chuyển về sân bay quốc tế Nội Bài.

Bắt giữ

Tại Việt Nam, Đỗ Minh Đức là đầu mối tiếp nhận vàng. Tuy nhiên Đức chỉ có vai trò trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm “chân rết” đang thuê nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Để tránh bị công an truy vết, Đức thuê xe, thuê lái xe và chỉ đạo đàn em vận chuyển hàng đến các địa điểm tập kết tại Bắc Ninh như khu vực Vincom Bắc Ninh, đường Lý Chiêu Hoàng, Lý Anh Tông… Sau đó, các đối tượng người Trung Quốc tiếp tục nhận hàng, đưa về kho xưởng tại lô 30 CN4, Cụm công nghiệp Khúc Xuyên, phường Kinh Bắc. Đây chính là “đại bản doanh” của cả đường dây buôn lậu vàng.

Sau khi nhận các lô hàng, nhóm đối tượng người Trung Quốc nhanh chóng bóc tách số vàng được ngụy trang bên trong, sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nấu và đúc thành các thỏi vàng để giao cho khách hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội. Theo điều tra, từ ngày 20/3 đến 15/4/2026, các đối tượng đã nấu khoảng hơn 45kg vàng. Trong đó, khoảng 30kg đã được bán cho khách hàng người Việt Nam với giá hơn 4 tỷ đồng /kg.

Toàn bộ tiền giao dịch được chuyển cho Đỗ Minh Đức. Sau khi nhận tiền, Đức mua tiền ảo USDT rồi chuyển đến các ví điện tử theo chỉ đạo của “ông trùm” nhằm che giấu dòng tiền. Đối tượng này thừa nhận được trả công từ 150-200 triệu đồng/tháng. Ước tính, đã có khoảng 300 kg tương đương với 8.000 lượng vàng đã được giao dịch thành công.

Các đối tượng bóc tách vàng được ép trong các thiết bị điện tử, sau đó nấu chín, đổ thành các thỏi vàng nguyên liệu rồi mang đi giao cho khách.

Trung tá Nguyễn Hữu Thành - Đội phó Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng đánh giá: “Đây là đường dây có phương thức hoạt động đặc biệt tinh vi. Các đối tượng sử dụng nhiều lớp trung gian trong quá trình vận chuyển hàng hóa nhằm cắt đứt mối liên hệ trực tiếp giữa khâu nhập khẩu và khâu tiêu thụ. Vàng được chia nhỏ, ngụy trang trong thiết bị điện tử nên rất khó phát hiện bằng mắt thường. Đồng thời, nhóm này còn sử dụng công nghệ để liên lạc, xóa dữ liệu điện tử và chuyển tiền qua tiền ảo nhằm che giấu hành vi phạm tội”.

Ngày 15/4/2026, xác định các đối tượng sẽ “hành động”, Ban chuyên án quyết định triển khai phương án bắt giữ. Các mũi trinh sát đồng loạt khống chế nhóm đối tượng khi chúng đang thực hiện giao dịch vàng nguyên liệu tại Hà Nội, thu giữ tại chỗ 5kg vàng dạng thỏi cùng nhiều tang vật liên quan. Khám xét khẩn cấp kho xưởng tại Cụm công nghiệp Khúc Xuyên, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt thùng hàng chứa đèn điện, linh kiện điện tử dùng để cất giấu vàng cùng nhiều máy móc, hóa chất, khuôn đúc phục vụ việc làm sạch và nấu chảy vàng.

Ngày 22/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Đức cùng 5 đối tượng người Trung Quốc về tội “Buôn lậu” theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự. Thượng tá Lê Phước Lâm - Phó Chánh văn phòng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội cho biết, việc triệt phá thành công chuyên án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là chuyên án đầu tiên của Công an Hà Nội bắt giữ thành công dường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài tại địa bản Thủ đô.

CATP Hà Nội khám phá thành công chuyên án đã góp phần răn đe, ngăn chặn việc trốn tránh các nghĩa vụ về thuế, phí, gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước, giúp bảo vệ các công ty kinh doanh vàng bạc chân chính và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, ngăn chặn việc nhiễu loạn thị trường kinh doanh vàng và tiềm ẩn hành vi rửa tiền...