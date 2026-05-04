Bí kíp vi vu lễ dài ngày cùng Galaxy A57 5G và camera cực nét

Galaxy A57 5G có khả năng chụp sắc nét, cùng với bộ tính năng Awesome Intelligence góp phần giúp người dùng tận hưởng kỳ nghỉ lễ năm nay thật trọn vẹn.

Kỳ nghỉ lễ năm nay là quãng thời gian lý tưởng cho những chuyến đi ngắn và trải nghiệm thư giãn. Trong hành trình ấy, một thiết bị gọn nhẹ nhưng đủ mạnh để chụp nét, chỉnh nhanh và hỗ trợ lên kế hoạch như Galaxy A57 5G có thể trở thành bạn đồng hành đáng chú ý, giúp lưu giữ trọn vẹn những khoảnh khắc đáng nhớ.

Camera bắt ảnh chân thực, cân từ ngày đến đêm

Điểm mạnh đáng chú ý của Galaxy A57 5G nằm ở khả năng chụp ảnh sắc nét, bắt chuyển động mượt mà và tái tạo hình ảnh chân thực, không xử lý quá đà. Trong những ngày đường phố rực rỡ cờ hoa dịp lễ, thiết bị cho thấy khả năng ghi lại tốt những khoảnh khắc trên đường, kể cả trong lúc di chuyển.

Dù đang di chuyển nhanh trên đường, camera chính của Galaxy A57 5G vẫn bắt chuẩn đối tượng. Tính năng hỗ trợ chống rung quang học OIS lúc này phát huy tối đa sức mạnh, không bị các chi tiết di chuyển phức tạp làm khó.

Độ chi tiết cao giúp những lát cắt đời thường trở nên có chiều sâu hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống lấy nét PDAF giúp ghi lại khung cảnh bên đường rõ nét, hạn chế hiện tượng nhòe mờ khi chụp trong lúc di chuyển. Ở độ phân giải 50 MP, ảnh cho độ chi tiết cao, trong khi mức 12 MP vẫn mang lại chất lượng ổn định, đủ để lưu giữ những khoảnh khắc thoáng qua nhưng khó lặp lại.

Thành phố vào mùa lễ, mỗi góc phố đều có thể thành một khung hình đáng nhớ.

Galaxy A57 5G cho độ sắc nét cải thiện rõ rệt với màu ảnh rực rỡ nhưng vẫn giữ được sự tự nhiên, đặc biệt là dải tương phản động. Với chụp cảnh rộng, ảnh vẫn thể hiện trọn vẹn những chi tiết chân thực, giúp việc chỉnh sửa sau đó dễ dàng hơn mà không bị chóe hay “cà nát” bởi nhiều lớp hiệu ứng.

Đêm xuống là lúc camera trên Galaxy A57 5G thể hiện bản lĩnh.

Khi hoàng hôn buông, công nghệ Nightography cho thấy hiệu quả rõ nét trong điều kiện thiếu sáng. Galaxy A57 5G gây ấn tượng ở khả năng kiểm soát nhiễu tốt, giúp ảnh sáng rõ, giữ được độ chân thực của khung cảnh đêm và tái hiện gần với cảm nhận bằng mắt thường.

Chỉnh ảnh “lành nghề” chỉ với vài lần chạm tay

Dịp lễ dài thường kéo theo cảnh đông đúc tại các điểm check-in, khiến việc có một khung hình gọn gàng không dễ. Trong bối cảnh đó, các tính năng chỉnh sửa ảnh bằng AI trên Galaxy A57 5G trở thành điểm cộng đáng chú ý.

Đặc biệt, công cụ Xóa vật thể hỗ trợ xử lý nhanh những chi tiết không mong muốn trong ảnh. Thay vì chờ vắng người mới chụp, người dùng có thể chủ động ghi lại khoảnh khắc trước, sau đó tinh chỉnh hậu kỳ ngay trên máy. Tính năng Xóa vật thể cho phép loại bỏ các chi tiết thừa như người đi ngang, phương tiện hay vật thể lọt vào khung hình chỉ với vài thao tác. Độ chính xác ở phần biên cũng được cải thiện, giúp xử lý cả vật thể gần chủ thể lẫn những chi tiết nhỏ ở hậu cảnh tự nhiên và liền mạch hơn.

Xử lý chi tiết thừa nhanh gọn để cảm xúc trong ảnh được trọn vẹn hơn.

Bên cạnh đó, tính năng Create Filter mang đến cách chỉnh màu nhanh gọn hơn thay vì mất thời gian tinh chỉnh thủ công từng thông số. Từ một bức ảnh tham chiếu có tông màu ưng ý trên mạng xã hội, người dùng có thể tạo bộ lọc và áp dụng lại cho ảnh của mình chỉ qua vài thao tác đơn giản.

Circle to Search 3.0 “biết tuốt”, soạn trang phục chuẩn gu

Không dừng ở chụp ảnh, bộ tính năng Awesome Intelligence trên Galaxy A57 5G còn mở rộng trải nghiệm theo hướng hỗ trợ tìm kiếm và lên ý tưởng cho kỳ nghỉ. Chẳng hạn khi bắt gặp một KOL phối đồ đúng tinh thần dịp lễ với chiếc áo in dòng chữ “Độc lập - Tự do - hạnh phúc”, người dùng có thể nhanh chóng kích hoạt Gemini AI thông qua thao tác nhấn giữ nút Home và sử dụng Circle to Search phiên bản 3.0 để tìm thông tin sản phẩm ngay trên màn hình, không cần chuyển đổi qua nhiều ứng dụng.

Chỉ với một thao tác khoanh tròn, người dùng có thể truy xuất nhanh thông tin về trang phục như kiểu dáng, màu sắc, nơi bán, đồng thời nhận thêm các gợi ý phối đồ liên quan. Điểm đáng chú ý ở phiên bản 3.0 là khả năng nhận diện đồng thời nhiều vật thể trong cùng một khung hình, cho phép mở rộng tìm kiếm sang phụ kiện hoặc các chi tiết liên quan chỉ bằng thao tác đơn giản.

Từ tìm outfit đến khám phá điểm đến, AI trở thành trợ lý cho kỳ nghỉ.

Với Circle to Search 3.0, trải nghiệm không dừng ở tìm kiếm sản phẩm hay phong cách thời trang. Khi bắt gặp một video trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm bạn trẻ đổ về một điểm tham quan cổ kính tại Việt Nam, tính năng này cho thấy khả năng xử lý những truy vấn phức tạp hơn.

Chỉ từ một khung hình trong video, người dùng có thể nhanh chóng tra cứu thêm bối cảnh, địa điểm, nguồn gốc nội dung và câu chuyện phía sau sự việc xuất hiện trên màn hình. Khả năng nhận diện ngữ cảnh và mở rộng thông tin theo hướng khám phá khiến Gemini AI trở thành công cụ hữu ích, đặc biệt với những ai thích tìm hiểu nhanh các nội dung bắt gặp ngẫu hứng trong quá trình lướt mạng.

Lên kế hoạch vào dịp lễ “đặc biệt” 2026

Trải nghiệm kỳ nghỉ không dừng ở chụp ảnh hay khám phá trên mạng xã hội. Với lịch nghỉ năm nay có phần đặc biệt khi Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 sát nhau nhưng không liền mạch, việc lên kế hoạch cho một chuyến đi phù hợp cũng trở thành bài toán không đơn giản.

Trong tình huống đó, Gemini AI cho thấy thêm một lớp ứng dụng thực tế như một trợ lý lên lịch trình. Chỉ với câu lệnh về thiết kế chuyến du lịch theo lịch nghỉ chính thức, hệ thống có thể nhanh chóng gợi ý điểm đến phù hợp dựa trên nhiều yếu tố như quỹ thời gian, thời tiết, mùa du lịch và đặc trưng từng vùng.

Không chỉ chụp đẹp, chiếc máy còn biết gợi ý cho những chuyến đi.

Từ những gợi ý như Măng Đen, Điện Biên hay Sơn La, Gemini AI còn đề xuất lịch trình theo ngày, kèm lưu ý về trải nghiệm, khí hậu và gợi ý chụp ảnh, giúp việc lên kế hoạch cho kỳ nghỉ trở nên nhẹ nhàng và có tổ chức hơn.

Kỳ nghỉ lễ dài năm 2026 sẽ trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn khi bạn có thể thảnh thơi tận hưởng từng giây phút mà vẫn kịp lưu lại những kỷ niệm sắc nét. Với bộ camera 50 MP chân thực, Galaxy A57 5G thách thức những khoảnh khắc tĩnh lẫn động, ngày lẫn đêm mà không lo mờ nhòe hay giật lag.

Từ lưu giữ khoảnh khắc đến lên kế hoạch vi vu, mọi thứ gọn trong một thiết bị.

Cùng với đó, máy trang bị đa dạng những công cụ AI nhanh gọn, hỗ trợ hết tốc lực chỉ qua 1-2 thao tác. Đây chính là chiếc chìa khóa mở ra một kỳ nghỉ trọn vẹn, cũng như để hành trình tìm tòi, thư giãn và thể hiện chất riêng được hoàn mỹ nhất.