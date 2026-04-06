Galaxy A57/A37 5G: Thiết kế thời thượng, camera nâng cấp rõ rệt

Galaxy A57/A37 5G thoạt nhìn có thể bị xem là bản nâng cấp nhẹ của Galaxy A56 và A36, nhưng thực tế không phải vậy. Thay vì chạy theo những con số lớn, Samsung tập trung hoàn thiện trải nghiệm thực tế như thiết kế, cảm giác cầm nắm, độ bền, hiệu năng và đặc biệt là camera (chụp đêm, chân dung). Những nâng cấp nhỏ nhưng đồng bộ giúp bộ đôi này tạo khác biệt khi sử dụng.

Nâng cấp ngoại quan để hoàn hảo hơn trước mọi ánh nhìn

Galaxy A57 5G được nâng cấp ngoại hình với độ mỏng 6.9 mm và nặng 179 g, cho cảm giác thanh, gọn hơn trong lòng bàn tay, dễ tạo ấn tượng thị giác. Samsung cũng đẩy A57 5G lên chuẩn IP68 thay cho IP67 của A56 5G, nên chiếc máy mới mang lại cảm giác vừa mảnh hơn, vừa yên tâm hơn khi dùng.

Trong khi đó, Galaxy A37 5G không phải kiểu “mỏng hẳn ra” so với A36 vì cả hai cùng độ dày 7.4 mm. Nhưng A37 5G làm tốt hơn ở cảm giác hoàn thiện, nâng độ bền với kính cường lực Gorilla Glass Victus+ trước và sau, chuẩn IP68 thay cho IP67, cụm camera điệu đà hơn cùng bộ màu thời thượng. Nếu A57 5G là bản nâng cấp dễ thấy ở độ mỏng nhẹ, thì A37 5G là bản nâng cấp độ bền, độ chỉn chu và diện mạo.

Nightography trả lời câu hỏi: “Galaxy A57/A37 nâng cấp gì?”

Samsung Galaxy A57 và A37 có camera nâng cấp cùng bộ xử lý ảnh ISP cải tiến, từ đó cải thiện chụp Nightography cho cả ảnh lẫn video trong điều kiện thiếu sáng. Kết quả so sánh cho thấy ở phần lớn bối cảnh đêm, A57 cho ảnh sáng hơn A56, giữ chi tiết bề mặt tốt hơn và xử lý vùng tối dễ nhìn hơn. Điểm nâng cấp đáng chú ý nằm ở chỗ ảnh dùng được ngay sau khi bấm máy với chủ thể sáng, nền ít bệt hơn và tổng thể khung hình dễ chia sẻ hơn.

Galaxy A37 nâng cấp tương tự khi đặt cạnh A36. Máy xử lý tốt hơn ở cảnh tối có nhiều đèn bảng hiệu hoặc vùng tương phản mạnh. Ảnh từ A37 giữ độ rõ của chữ, chi tiết bề mặt và vùng chuyển sáng tối tốt hơn, trong khi selfie thiếu sáng cũng tự nhiên hơn về da và tóc. Đây là nâng cấp hợp với cách người dùng chụp ảnh hiện nay.

Nâng cấp camera chính và chế độ chụp chân dung

Camera là điểm mà Galaxy A57/A37 5G cho thấy sự hoàn thiện khi sử dụng. Đại diện Samsung cho biết A57 và A37 5G dùng camera chính 50 MP, đi cùng bộ xử lý hình ảnh tốt hơn để cho ảnh sắc nét, chi tiết và ổn định trong nhiều điều kiện sáng. Galaxy A57 5G tạo ra ảnh đủ sáng có độ trong, độ sáng và độ nổi khối tốt hơn A56 ở nhiều bối cảnh. A56 vẫn giữ được chất ảnh hài hòa, dễ chịu, nhưng A57 5G cho cảm giác ảnh bật lên rõ hơn trên màn hình điện thoại.

Với Galaxy A37 5G, camera chính thể hiện sự khác biệt khi đặt cạnh A36. Cụ thể, A37 5G giữ chi tiết chữ, vật thể nhỏ và rìa vật thể tốt hơn, hạn chế cảm giác làm mịn thiếu tự nhiên.

Chụp chân dung được nâng cấp rõ trên A57/A37 5G năm nay. Theo Samsung, cả hai máy đều được tăng cường nhận diện chủ thể và tối ưu cảnh chụp bằng AI để cân bằng chân dung tốt hơn, giữ tông da tự nhiên và tách nền rõ. Kết quả chụp thực tế cho thấy Galaxy A57 5G cho ảnh chân dung có độ chi tiết tốt, tông da sáng và nịnh mắt hơn A56, trong khi Galaxy A37 5G xử lý tóc, viền chủ thể và độ tách nền gọn gàng hơn A36.

Bên cạnh chất lượng ảnh, Samsung nhấn mạnh sự cải thiện Nightography cho cả ảnh lẫn video. Kết quả so sánh cho thấy A57 và A37 5G đều cho video màu sắc ổn định hơn, chi tiết và xử lý vùng sáng tối tốt hơn thế hệ trước.

Với 2 dòng điện thoại mới, Samsung chọn cách nâng cấp thực tế: Galaxy A57 5G tạo khác biệt ở độ mỏng, cảm giác cầm nắm và kết nối; A37 được hoàn thiện tốt hơn về thiết kế, độ bền và trải nghiệm. Đặc biệt, camera là điểm cho thấy bước tiến rõ ở Nightography và chân dung.

Một điểm đáng chú ý khác của 2 dòng điện thoại mới là hiệu năng được cải tiến, hệ thống tản nhiệt tốt hơn, màn hình tiếp tục được hoàn thiện và kết nối nhanh hơn. Những nâng cấp này giúp máy mượt hơn, ổn định, dễ dùng hơn.

A56 và A36 vốn đã là nền tảng tốt, nên Galaxy A57 và A37 5G tiếp tục làm tốt hơn ở đúng những điểm người dùng hay chạm đến. Những nâng cấp kiểu này mới là điều khiến chiếc điện thoại đáng “lên đời” hơn.

Từ 20/3 đến 4/5, khách hàng mua Galaxy A57 và Galaxy A37 5G sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm trả góp 0% với mức trả trước chỉ từ 0 đồng, kỳ hạn dài lên đến 12 tháng; ưu đãi tặng 1 năm bảo hành chính hãng trị giá 599.000 đồng; ưu đãi giảm 50% mua kèm sạc nhanh 45 W.

