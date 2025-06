'Bí kíp luyện rồng' hạ gục 'Doraemon'

"Bí kíp luyện rồng" dễ dàng vượt mặt "Doraemon Movie 44" tại phòng vé Việt trong ngày 14/6. Hơn một thập kỷ trôi qua, chú rồng Toothless vẫn biết cách mê hoặc khán giả.

Tính tới chiều 14/6, Bí kíp luyện rồng (tựa gốc: How to Train Your Dragon) thu về 3,2 tỷ đồng với 29.736 vé/2.859 suất chiếu soán ngôi đầu bảng khỏi tay Doraemon Movie 44 là 1,3 tỷ đồng với 13.346 vé/908 suất chiếu, theo Box Office Vietnam. Đáng nói, Bí kíp luyện rồng chỉ mới ra mắt khán giả Việt từ ngày 13/6.

Hiện, tổng doanh thu Bí kíp luyện rồng là 11 tỷ đồng còn Doraemon Movie 44 là 151 tỷ đồng , song mèo máy Nhật Bản bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Tiếp nối chủ đề doanh thu trong ngày 14/6, xếp sau Bí kíp luyện rồng và Doraemon Movie 44 lần lượt là Bộ 5 siêu đẳng cấp (940 triệu đồng), Nhiệm vụ bất khả thi 8 (552 triệu đồng) và Dưới đáy hồ (432 triệu đồng).

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là bộ đôi hoạt hình Việt Nam gồm Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội và Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu nỗ lực vươn mình trên bảng xếp hạng phòng vé. Hiện, tổng doanh thu hai tác phẩm lần lượt là 17 tỷ đồng và 468 triệu đồng. Trong ngày 14/6, bộ đôi vượt mặt hai tác phẩm quốc tế Lilo & Stitch và Ballerina.

Bí kíp luyện rồng phiên bản live-action ghi điểm nhờ tạo hình bám sát bản gốc. Ảnh: Universal Studios.

Bám sát bản gốc ra mắt năm 2010, Bí kíp luyện rồng phiên bản live-action xoay quanh loạt sự kiện trên đảo Berk, nơi người Viking và rồng là kẻ thù không đội trời chung suốt nhiều thế hệ. Trong đó, Hiccup (Mason Thames), con trai của Tù trưởng phá vỡ truyền thống khi kết bạn và thuần hóa chú rồng Toothless. Khoảnh khắc đó, mở ra cuộc xung đột căng thẳng giữa con người và rồng.

Trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, Bí kíp luyện rồng chinh phục giới phê bình lẫn khán giả với điểm số là 77% và 98%. Điểm số và phản hồi tích cực là điều đáng ghi nhận, song bộ phim vẫn cần con số ấn tượng tại phòng vé, bảo đảm yếu tố thương mại cho nhà sản xuất.