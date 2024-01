Bi kịch của Van de Beek

Chỉ vài tháng sau khi Van de Beek cập bến Old Trafford vào hè 2020, cựu danh thủ Van Basten bất ngờ đưa ra nhận xét gây sốc. "Donny không nên tới United. Khi bạn là cầu thủ giỏi, bạn sẽ muốn ra sân mỗi tuần", truyền thông Anh dẫn lời Van Basten khi cựu danh thủ người Hà Lan trả lời Ziggo Sport.

Van Basten không phải người duy nhất phản đối Van de Beek gia nhập Man Utd. Khi chứng kiến tiền vệ người Hà Lan ngồi dự bị trong trận gặp Chelsea, Patrice Evra - cựu hậu vệ của Man Utd - nói với Sky Sports: "Tôi chẳng có ác ý gì với cậu nhóc ấy, nhưng tại sao United lại mua Van de Beek? Mỗi tuần, chúng ta lại thấy cậu ấy ngồi thẫn thờ trên khán đài và quan sát đồng đội thi đấu".

Khi bị bật bãi khỏi CLB, nhất là đội bóng lớn như Man Utd, sẽ có nhiều nguyên do để giải thích. Một là, năng lực của anh ta không đủ giỏi. Hai là, cầu thủ này chẳng phải bản hợp đồng HLV mong muốn. Sau cùng, đó có thể là thái độ không chuyên nghiệp, lười nhác trong tập luyện hoặc dính chấn thương triền miên

Van de Beek không phải chàng trai hư. Bản lý lịch của tiền vệ người Hà Lan chưa dính vết nhơ nào. Song, ngay khi là cầu thủ ngoan trong làng bóng đá thế giới, Van de Beek vẫn thất bại ở Man Utd.

Van de Beek từng là tài năng triển vọng ở Ajax. Anh thậm chí chinh phục tuyển trạch viên của Real Madrid. Tiếc thay, đại dịch Covid-19 xuất hiện, giáng đòn mạnh vào kinh tế đại diện thủ đô Tây Ban Nha, để rồi dập tắt giấc mơ của tiền vệ người Hà Lan.

Tới hè 2020, khi được Man Utd đánh tiếng, Van de Beek lập tức gật đầu. Ajax là gã khổng lồ ở Hà Lan, nhưng quá nhỏ bé với tài năng của cầu thủ này. Sang Anh, Van de Beek muốn được nâng tầm sự nghiệp, hưởng mức lương hấp dẫn hơn.

Quyết định ấy khiến Van de Beek trả giá. Cựu HLV Louis van Gaal của Man Utd bình luận: "Khi biết Bruno Fernandes và Paul Pogba đang chơi bóng ở đó, bạn tốt nhất không nên tới. Đó là những vị trí Van de Beek thi đấu tốt nhất. Thậm chí, khi Pogba không ra sân mỗi tuần, thì vẫn còn đó nhiều cầu thủ khác".

"Bruno Fernandes quan trọng hơn bất kỳ cầu thủ nào ở Man Utd và đó là lý do tiền vệ này luôn được ra sân. Còn Van de Beek lại không có phẩm chất như Bruno Fernandes", ông Louis van Gaal nhấn mạnh.

Louis van Gaal đã đúng. Van de Beek chọn sai thời điểm khi tới Man Utd. Sân Old Trafford thời điểm ấy có quá nhiều tiền vệ. Sự cạnh tranh là rất cao. Bruno Fernandes tới Man Utd sớm hơn Van de Beek nửa năm, nhanh chóng khẳng định giá trị và trở thành quân bài bất khả xâm phạm.

Van de Beek lại chơi cùng vị trí với Bruno Fernandes. Họ là những tiền vệ tấn công, đảm nhận được nhiều vai trò từ "box to box" tới tổ chức. Hiển nhiên, khi Bruno Fernandes đang quá hay, Van de Beek không có cửa để ra sân.

Tại Ajax, Van de Beek cũng nhiều lần được bố trí như tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, Pogba ngay cả khi phong độ phập phù vẫn được đánh giá cao hơn. Chưa kể, Scott McTominay và Fred cũng luôn được trao suất đá chính.

Van de Beek thực sự sai lầm khi tới Man Utd và CLB chủ sân Old Trafford cũng mua sắm thật bừa bãi. Tiền vệ người Hà Lan không giải quyết được bất kỳ nhu cầu cấp bách nào cho hàng tiền vệ "Quỷ đỏ" 4 năm trước. Họ cần một cầu thủ như Casemiro - tiền vệ mỏ neo - hơn.

Van de Beek cũng không phù hợp với cường độ và sự quyết liệt của Premier League. Thể hình mỏng cơm khiến anh lép vế so với những đối thủ khác. Để Van de Beek chơi như tiền vệ phòng ngự là canh bạc quá rủi ro.

Sau này, giới chuyên môn đặt ra nghi vấn rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer có thật sự muốn Van de Beek ngay từ đầu. Chỉ chiến lược gia người Na Uy biết câu trả lời. Tới thời của Ralf Rangnick, Telegraph tiết lộ rằng HLV này chỉ cần một buổi để nhận ra Van de Beek không đủ điều kiện để chơi cho Man Utd tại Premier League.

Van de Beek có lẽ đơn giản không đáp ứng được những đòi hỏi của Man Utd. Sự thật này càng rõ như ban ngày khi Erik ten Hag tới. Tại Ajax, Van de Beek sắm vai quân bài quan trọng của thuyền trưởng người Hà Lan. Còn ở Man Utd, đó là câu chuyện khác, để rồi trong năm 2024, Van de Beek phải khăn gói rời nước Anh để tới Eintracht Frankfurt theo dạng cho mượn.

Dưới thời Erik ten Hag, Van de Beek chỉ có trận đá chính, tất cả lần lượt kết thúc sau 66 và 47 phút. Anh thậm chí bị loại khỏi danh sách đăng ký của CLB dự UEFA Champions League mùa 2023/24. Trước đó, vào hè 2023, Erik ten Hag cũng không còn cần tới học trò và cầu thủ này chỉ được ở lại "Nhà hát của những giấc mơ" vì không CLB nào muốn.

Mang ánh mắt đượm buồn trên khán đài, Van de Beek lặng lẽ theo dõi các đồng đội. Hình ảnh này xuất hiện thường xuyên trong 4 năm qua. Anh cũng tỏ ra lạc lõng, choáng ngợp trước tốc độ và thể chất của môi trường Premier League.

Van de Beek đã không hay lại còn chẳng may. Lúc đá cho Ajax, cầu thủ này chỉ vắng mặt 2 trận trong giai đoạn 2017-2020 vì chấn thương. Còn khi sang Man Utd, anh bỏ lỡ tổng cộng 60 trận đấu.

Một trong những yếu tố khiến Man Utd sa sút trong thập niên qua thuộc về khâu tuyển dụng. Họ nhìn sai quá nhiều. Van de Beek chỉ là một trong nhiều phi vụ lẽ ra không nên gia nhập "Nhà hát của những giấc mơ".

Một nhân vật cấp cao trong khâu chuyển nhượng của Man Utd từng nói với phóng viên rằng "đôi khi bạn không biết một tân binh sẽ như thế nào tới khi họ gia nhập CLB". Điều này rất đúng.

Với những đội bóng khác, họ tỏ ra rất kỹ lưỡng trong việc phân tích cũng như đánh cầu thủ mục tiêu. Tất cả đều muốn giảm thiểu sai sót ở mức tối đa. Man Utd đang thiếu điều đó. Phi vụ Van de Beek và Antony là những ví dụ tiêu biểu.

Với Man Utd, việc thất bại với các tân binh gây ra hệ lụy nghiêm trọng trong và ngoài sân cỏ. Khi mua sai cầu thủ, điều này đồng nghĩa họ phải mát quá trình dài để khắc phục. Sự phát triển của CLB cũng bị khựng lại.

Trong ngày đầu năm 2024, Man Utd đã thành công trong việc đẩy Van de Beek sang Đức. Một bài học lớn cũng được rút ra cho chủ mới đội bóng. "Quỷ đỏ" đơn giản không thể để thêm bản hợp đồng nào như Van de Beek xuất hiện. Bằng không, Man Utd vẫn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.