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Thể thao

Bi kịch của thần đồng từng được Brighton định giá 100 triệu bảng

  • Thứ hai, 2/11/2026 19:44 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Từng khiến các ông lớn châu Âu thèm khát với mức giá 100 triệu bảng, Evan Ferguson giờ vật lộn với chấn thương và cuộc chiến tìm lại chính mình ở tuổi 22.

Ferguson từng được định giá tới 100 triệu bảng.

Ferguson được xem là một trong những tiền đạo trẻ triển vọng nhất Ngoại hạng Anh, thậm chí được kỳ vọng trở thành người kế thừa Harry Kane ở tuyển Anh. Tuy nhiên, chuỗi chấn thương liên tiếp khiến sự nghiệp của chân sút người Ireland chững lại, biến anh thành cái tên khác xa hình ảnh đầy hứa hẹn vài năm trước.

Câu hỏi "Điều gì xảy ra với Evan Ferguson?" đang được người hâm mộ liên tục nhắc lại trên mạng xã hội. Không khó hiểu, bởi vào cuối năm 2023, Brighton hét giá tiền đạo này lên tới khoảng 100 triệu bảng khi nhiều đội bóng lớn ở châu Âu bày tỏ sự quan tâm.

Mức định giá ấy không phải không có cơ sở. Ferguson ghi 12 bàn trong 32 lần ra sân đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, cho thấy khả năng săn bàn và bản lĩnh đáng nể dù tuổi đời còn rất trẻ. Huyền thoại Alan Shearer gọi anh là "tài năng đặc biệt", đồng thời nhận định Ferguson có đủ tiềm năng để vươn tới đẳng cấp cao nhất.

Thế nhưng, đà phát triển của tiền đạo sinh năm 2004 nhanh chóng bị gián đoạn. Từ cuối tháng 11/2023 đến tháng 10/2024, anh trải qua 33 trận liên tiếp không ghi bàn ở cấp CLB. Chấn thương, phong độ sa sút và những biến động trên băng ghế huấn luyện đều góp phần khiến Ferguson đánh mất vị thế.

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Chấn thương khiến Ferguson đánh mất chính mình.

Hai lần cho mượn tại West Ham và Roma cũng không giúp cải thiện tình hình. Sau quãng thời gian thiếu hiệu quả ở West Ham, Ferguson có dấu hiệu hồi sinh tại Roma dưới sự dẫn dắt của HLV Gian Piero Gasperini. Tuy nhiên, vận đen lại ập đến khi anh tiếp đất không thuận bằng mắt cá chân trái trong trận đấu Europa League gặp Stuttgart. Chấn thương nghiêm trọng buộc tiền đạo này phải phẫu thuật hồi tháng 3 và tiếp tục nghỉ thi đấu.

Trong cuộc phỏng vấn với SPORTbible hồi tháng 1, Ferguson thừa nhận những chấn thương ảnh hưởng nặng nề đến sự tự tin. Anh chia sẻ việc chuyển từ giai đoạn thăng hoa sang những tháng ngày khó khăn khiến bản thân đánh mất cảm giác chơi bóng và phải học cách thích nghi với nghịch cảnh.

Dù vậy, Brighton vẫn chưa từ bỏ Ferguson. HLV Fabian Hurzeler khẳng định tiền đạo người Ireland đã chứng minh năng lực tại đội bóng và được kỳ vọng tìm lại phong độ. Theo nhà cầm quân này, điều quan trọng nhất là Ferguson phải lấy lại niềm tin vào cơ thể sau những chấn thương liên tiếp.

Thời điểm trở lại của chân sút 22 tuổi vẫn chưa được xác định. Nhưng ở độ tuổi còn rất trẻ, cánh cửa hồi sinh vẫn chưa khép lại với cầu thủ từng được Brighton định giá 100 triệu bảng.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

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