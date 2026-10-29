Man City nhọc nhằn vượt ải Brighton

|
Man City nhọc nhằn đánh bại Brighton. Ảnh: Reuters.
Dù tung vào sân đội hình phụ, Brighton mới là đội thi đấu lấn lướt và vượt trội hoàn toàn về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG 2,03 so với 0,76). Phút 30, Malick Yalcouye đệm bóng cận thành mở tỷ số cho đội khách sau cú sút của Georginio Rutter.
Man City nhanh chóng có câu trả lời ở phút 40 khi Mateo Kovacic dứt điểm hiểm hóc từ rìa vùng cấm sau đường kiến tạo của Phil Foden, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Sau trận đấu này, "The Citizens" sẽ lại tái đấu Brighton tại vòng 9 Premier League, diễn ra vào ngày 31/10.
Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester
1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.