Bi kịch của nhà vô địch World Cup 2022

412 ngày trôi qua kể từ lần cuối Papu Gomez xuất hiện trên sân cỏ. Trận gần nhất anh xỏ giày thi đấu là trong chiến thắng 3-0 của Monza trước Salernitana vào tháng 8/2023. Trước đó, ngôi sao người Argentina kết thúc hợp đồng với Sevilla vào hè 2023.

Tuy nhiên, chỉ 12 ngày sau, 20/10, Papu Gomez nhận án phạt cấm thi đấu 2 năm vì vi phạm quy định doping khi còn chơi cho Sevilla. Anh giải thích rằng việc phát hiện chất Terbutaline trong cơ thể là sự cố ngoài ý muốn.

“Tôi vô tình dùng nhầm một thìa siro trị ho của con trai nhỏ. Đó là một sai lầm hoàn toàn không cố ý", cầu thủ người Argentina chia sẻ khi vụ việc được công bố.

Dù nỗ lực kháng cáo, Papu Gomez không thể thoát án phạt. Trong khi chờ ngày được trở lại sân cỏ, nhà vô địch World Cup 2022 tham gia tập luyện cùng Deportivo Manchego, đội bóng đang chơi ở Tercera Federacion, giải hạng 4 Tây Ban Nha.

“Tôi đến Madrid thăm bạn bè, họ mời tôi tham gia tập luyện, và tôi rất vui khi được đồng hành cùng đội", Papu Gomez tiết lộ qua thông báo từ câu lạc bộ có trụ sở tại Ciudad Real.

“Ngày trở lại không còn xa. Tôi hy vọng mùa giải tới sẽ chọn được một đội bóng tốt, một thành phố tuyệt vời để sống cùng gia đình, và tận hưởng những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá”, Papu Gomez khẳng định.

Theo Mundo Deportivo, dù đối mặt với nhiều thử thách sau án phạt cấm thi đấu vì vi phạm doping, anh không nghĩ đến chuyện giải nghệ. Papu Gomez quyết tâm viết tiếp những chương cuối đầy ý nghĩa trong sự nghiệp.

Tại World Cup 2022, Papu Gomez ra sân trong trận Argentina thua Saudi Arabia 1-2 và thắng Australia 2-1. Việc mũi nhọn này dính doping không ảnh hưởng đến chức vô địch World Cup 2022 của tuyển Argentina.

