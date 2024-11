Argentina không thay đổi là lụn bại

Câu hỏi này đang đặt ra cho người hâm mộ bóng đá Argentina khi đội tuyển đang đứng trước những thách thức chưa từng có.

Tuyển Argentina vừa giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Peru, đưa họ lên vị trí đầu bảng vòng loại World Cup 2026, khu vực Nam Mỹ, với 25 điểm. Với 1/3 chặng đường còn lại, đội tuyển gần như chắc chắn giành vé tham dự World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Thế nhưng, bất chấp thành tích ấn tượng này, một cảm giác bất an vẫn len lỏi trong lòng người hâm mộ và giới chuyên môn, đặt câu hỏi rằng đội tuyển quốc gia có đang đứng trước ngưỡng cửa thay đổi lớn.

Trong lịch sử vòng loại khu vực Nam Mỹ với thể thức 10 đội, 25 điểm luôn đủ để đảm bảo một suất trong top 6, vị trí an toàn để giành vé trực tiếp dự World Cup. Đây là cột mốc mang tính lịch sử, khẳng định sức mạnh của Argentina dưới thời HLV Lionel Scaloni. Tuy nhiên, câu chuyện của đội tuyển không chỉ dừng lại ở điểm số.

Sau thất bại bất ngờ 1-2 trước Paraguay trên sân nhà, chiến thắng trước Peru không hoàn toàn xua tan đi những hoài nghi. Một trong những người thể hiện rõ nhất cảm giác này là nhà báo thể thao kỳ cựu Juan Pablo Varsky, người đã gọi trận đấu với Peru là "kết thúc của một kỷ nguyên" - kỷ nguyên của đội tuyển Argentina xuất sắc mà bóng đá nước này từng sản sinh.

Varsky không đơn độc trong quan điểm của mình. Nhiều người hâm mộ và chuyên gia đều nhận thấy rằng đội tuyển hiện tại có dấu hiệu chững lại. Những cầu thủ kỳ cựu như Ángel Di María, người đã để lại dấu ấn đậm nét ở các giải đấu lớn, khó có thể thay thế. Lionel Messi, biểu tượng không thể bàn cãi, cũng đối mặt với những câu hỏi về tương lai quốc tế khi tuổi tác không còn ủng hộ.

Lionel Scaloni, người được ca ngợi vì đã đưa Argentina đến chức vô địch Copa América 2021 và World Cup 2022, giờ đây phải đối mặt với một thử thách mới. Đội tuyển không thiếu tài năng, nhưng việc kết hợp những mảnh ghép này lại là một câu chuyện khác.

Một vấn đề đáng chú ý là việc sử dụng Messi, Lautaro Martínez và Julián Álvarez - ba trong số những ngôi sao tấn công hàng đầu của bóng đá Argentina hiện tại. Trong các trận đấu với những đối thủ mạnh, liệu có khả thi khi cả ba cùng xuất phát trong đội hình chính? Messi vẫn là nhạc trưởng không thể thay thế, nhưng để anh chơi cùng lúc với cả Lautaro và Álvarez có thể tạo ra sự mất cân bằng trong đội hình.

Varsky nhấn mạnh: “Đã đến lúc đội tuyển cần đổi mới, thay đổi và tìm kiếm những phương án thay thế”. Điều này không chỉ đề cập đến việc làm mới đội hình mà còn là sự điều chỉnh về chiến thuật. Liệu Scaloni có sẵn sàng thực hiện những thay đổi táo bạo hay không?

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, Argentina sở hữu một lứa cầu thủ đầy triển vọng, sẵn sàng đóng vai trò quan trọng trong tương lai gần. Những cái tên như Enzo Fernández, Alexis Mac Allister hay Thiago Almada bắt đầu chứng minh giá trị của mình. Việc trao cơ hội cho họ không chỉ giúp Argentina duy trì sức mạnh, mà còn mang lại sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Một điểm đáng lưu ý là sự thay đổi này không phải dấu hiệu của sự suy tàn, mà là một phần tất yếu trong quá trình phát triển của một đội bóng. Lịch sử đã chứng minh rằng những đội tuyển thành công nhất luôn biết cách tái tạo và làm mới mình.

Brazil, kình địch lớn nhất của Argentina, từng có những giai đoạn chuyển giao thế hệ để duy trì vị thế trên đỉnh cao. Đức, Pháp, và gần đây là Tây Ban Nha cũng đã áp dụng chiến lược này để chinh phục các danh hiệu lớn. Đối với Argentina, thời điểm để làm điều tương tự có lẽ đã đến.

Một trong những câu hỏi lớn nhất xoay quanh đội tuyển là tương lai của Lionel Messi. Anh vẫn là linh hồn của đội, nhưng tuổi tác và những chấn thương đang dần ảnh hưởng đến phong độ. Sau khi cùng đội tuyển đạt đỉnh cao ở Qatar năm 2022, nhiều người cho rằng đây có thể là thời điểm thích hợp để Messi chia tay sự nghiệp quốc tế, tạo điều kiện cho những tài năng trẻ phát triển.

Tuy nhiên, sự hiện diện của Messi trên sân vẫn mang lại giá trị vô hình. Anh là cầu thủ xuất sắc, nguồn cảm hứng, một biểu tượng của sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu. Scaloni và ban huấn luyện sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng để tìm ra cách sử dụng Messi hợp lý nhất, vừa tận dụng kinh nghiệm của anh, vừa xây dựng một đội bóng có thể tự đứng vững trong tương lai.

Dù đã gần như chắc chắn giành vé dự World Cup, Argentina vẫn còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương tại Bắc Mỹ. Những trận đấu còn lại ở vòng loại sẽ là cơ hội để thử nghiệm đội hình và chiến thuật, đồng thời tìm ra những gương mặt mới có thể đảm nhận vai trò quan trọng.

HLV Scaloni, người từng cho thấy sự linh hoạt và khả năng ứng biến trong các giải đấu lớn, sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng. Đổi mới đội tuyển không chỉ là thách thức, mà còn là cơ hội để xây dựng một Argentina mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách tại World Cup 2026.

Argentina, với vị thế của một nhà đương kim vô địch thế giới, đang ở ngã rẽ quan trọng trong lịch sử của mình. Họ đã đạt được những thành công vang dội, nhưng để duy trì vị trí trên đỉnh cao, sự đổi mới là điều không thể tránh khỏi.

Liệu Messi và những cầu thủ kỳ cựu có tiếp tục đồng hành, hay một thế hệ mới sẽ lên tiếng? Câu trả lời sẽ dần lộ diện qua những bước đi tiếp theo của Lionel Scaloni và đội tuyển. Dù thế nào, Argentina vẫn luôn là một trong những đội bóng đáng xem nhất thế giới, và hành trình của họ đến World Cup 2026 chắc chắn sẽ đầy cảm hứng.

