Bi kịch của HLV Shin Tae-yong

Chỉ trong vòng 9 tháng, HLV Shin Tae-yong đã hai lần bị đội chủ quản sa thải.

HLV Shin liên tục bị sa thải.

Hôm 9/10, ban lãnh đạo Ulsan Hyundai ở giải K League quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Shin nhằm cứu vãn mùa giải đang trên đà sụp đổ. Dưới thời cựu HLV tuyển Hàn Quốc, Ulsan chỉ thắng 1, hòa 4 và thua 3 trận.

Sau 2 tháng cầm quân, HLV Shin khiến CLB quê nhà rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng (trong tổng số 12 đội). Nhiều CĐV Hàn Quốc cho rằng HLV Shin dẫn dắt tệ hơn cả người tiền nhiệm Kim Pan-gon, cựu HLV tuyển Malaysia.

Theo tờ Chosun, nguyên nhân không chỉ nằm ở kết quả kém cỏi, mà còn đến từ mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng giữa ông và các cầu thủ. HLV Shin được cho là đã xung đột với học trò vì phong cách giao tiếp lỗi thời, thiếu sự gần gũi và linh hoạt trong môi trường bóng đá hiện đại.

HLV Shin gây thất vọng ở Ulsan.

Mâu thuẫn trong giao tiếp với cầu thủ cũng là nguyên nhân chính khiến ông mất ghế ở tuyển Indonesia hồi tháng 1 năm nay. Tuyển thủ Indonesia, Mark Klok, từng thừa nhận rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa khiến HLV Shin không thể duy trì tiếng nói chung trong phòng thay đồ.

Quyết định sa thải HLV Shin của Ulsan được xem là hành động khẩn cấp nhằm cứu vãn tình hình trước khi mùa giải vượt ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, nó cũng phản ánh giới hạn của một nhà cầm quân từng bước ra từ World Cup 2018.

Hai lần bị sa thải chỉ trong chưa đầy một năm cho thấy không chỉ vấn đề chuyên môn, mà còn là khủng hoảng về cách thích ứng và lãnh đạo con người. Với HLV Shin, đây có thể là hồi chuông cảnh tỉnh cho một sự nghiệp từng được kỳ vọng trở thành niềm tự hào của bóng đá Hàn Quốc, nhưng giờ đang dần trượt dài trong thất vọng.

