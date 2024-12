Bi kịch của Girona ở Cúp Nhà vua

Girona đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trận gặp Logrone, đội bóng thi đấu tại Segunda RFEF (hạng 4 Tây Ban Nha - PV), là cơ hội để thầy trò Michel giành chiến thắng và vực dậy tinh thần. Tuy nhiên, họ tiếp tục gây thất vọng.

Girona khởi đầu không tệ nhưng kết thúc trận đấu trong bi kịch. Girona kiểm soát thế trận và liên tục dồn ép đội chủ nhà. Tuy nhiên, Logrones đứng vững, duy trì tỷ số 0-0 và kéo trận đấu vào hiệp phụ. Lúc này, kịch bản điên rồ xuất hiện.

Phút 102, thủ môn Kike Royo của Logrones phải rời sân sau một cú va chạm với Stuani khiến anh bị chấn thương đầu. Không còn quyền thay người, Logrones buộc phải chơi với 10 người. Hậu vệ trẻ Pol Arnau được chọn đứng trong khung gỗ và phần còn lại là lịch sử.

Anh có màn thể hiện xuất sắc, cản phá tới 4 cú sút trong suốt hiệp phụ, qua đó đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu. Tại đây, Pol Arnau tiếp tục trở thành người hùng. Anh cản phá một quả penalty của Abel Ruiz, và khiến Stuani sút bóng trúng xà ngang ở lượt đá cuối cùng.

Chung cuộc, Pol Arnau giúp đội bóng bị đánh giá thấp hơn đả bại Girona với tỷ số 4-3 ở loạt sút luân lưu. Trước đó, hai đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu. "Câu chuyện của Pol Arnau trở thành một huyền thoại ở cúp Nhà vua", AS mô tả.

Pol Arnau rơi nước mắt khi được ban huấn luyện và đồng đội chúc mừng sau trận. Anh chia sẻ: "Trước hết, tôi muốn gửi lời động viên tới Kike, hy vọng đó chỉ là một cú sốc nhỏ và anh ấy sẽ sớm khỏe lại. Tôi vào sân chơi ở vị trí thủ môn và cuối cùng, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp".

HLV Sergio Rodríguez thừa nhận: "Cậu ấy do dự lắm. Cậu ấy nói không, nhưng tôi nói rằng tôi tin cậu ấy có thể làm được. Tôi cảm thấy cậu ấy sẽ làm tốt".

Pol Arnau đến từ một gia đình có truyền thống bóng đá. Cha của anh, Francesc Arnau (đã qua đời), từng là thủ môn, và anh trai của Pol cũng thi đấu ở vị trí này.

"Tôi luôn thích xem các trận đấu của các thủ môn. Tôi xem rất nhiều trận của anh trai mình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình tôi. Chúng tôi có một thiên thần ở trên trời và ông ấy đã giúp tôi", Pol Arnau không quên nhắc đến người cha từng thi đấu cho Barcelona và Malaga. Ông qua đời năm 2021.

