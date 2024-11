Girona quá non nớt ở Champions League

Trên Transfermarkt, giá trị đội hình của Sturm Graz chỉ rơi vào khoảng 68,90 triệu euro. Trong khi đó, Girona được định giá 216,50 triệu euro. Sự chênh lệch này phản ánh rõ sức mạnh của hai đội. Dù rằng Girona là tân binh của Champions League, những gì họ thể hiện ở La Liga mùa 2023/24 vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao trong chuyến làm khách tới nước Áo. Dù vậy, trong một trận đấu Girona bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, họ đã phải trả giá đắt.

Kết quả này khiến hành trình tại đấu trường danh giá nhất châu Âu của đội bóng xứ Catalonia ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đây đã là trận thua thứ 4 của Girona trong 5 lượt trận, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 30 trên bảng xếp hạng với chỉ 3 điểm. Tờ Marca không ngần ngại nhận định: “Champions League đang trở thành một giấc mơ quá xa vời với Girona.”

Trên sân Wörthersee, cách thành phố Graz hơn 150 km, bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 60 bởi Mika Biereth, giúp Sturm Graz giành trọn 3 điểm. Girona có cơ hội gỡ hòa nhưng Iván Martín không tận dụng được tình huống thuận lợi từ cự ly rất gần khung thành.

Thất bại khiến Girona kém nhóm dự vòng play-off hai điểm, nhưng với lịch thi đấu còn lại, hy vọng đi tiếp của họ càng mong manh hơn. Đội bóng của HLV Michel sẽ phải đối đầu với Liverpool - đội dẫn đầu bảng xếp hạng Champions League - trên sân nhà. Tiếp đó, CLB xứ Catalonia sẽ làm khách tại San Siro gặp AC Milan trước khi tiếp đón Arsenal ở lượt trận cuối cùng.

Việc vượt qua vòng bảng giờ đây là một nhiệm vụ gần như bất khả thi, nhưng Girona vẫn có thể tự hào vì hành trình đầy cảm hứng của mình. Từ một đội bóng bị đánh giá thấp, họ đã làm nên kỳ tích khi góp mặt tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

