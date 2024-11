Girona hồi sinh

Chỉ sau hiệp một trên sân nhà Montilivi, Girona đã dẫn trước đối thủ đến 4 bàn, từ các pha lập công của Bojan Miovski (cú đúp), Bryan Gil và Ladislav Krejci. Trong khi Javi Puado ghi bàn danh dự cho Espanyol trong hiệp hai.

Girona có một thế trận lấn lướt khi kiểm soát bóng đến 75,6%. Mức xG (bàn thắng kỳ vọng) của CLB là 3,36. Đội tung ra 12 cú dứt điểm, trong đó có 5 lần bóng đi trúng đích và đem về 4 bàn thắng.

Girona cũng tung ra đến 772 đường chuyền ở trận gặp Espanyol, thống kê cao nhất trong một trận đấu tại La Liga mùa này. Tỷ lệ chuyền chính xác của CLB này cũng rất ấn tượng (90,5%). Trong khi Espanyol chỉ tung ra vỏn vẹn 236 đường chuyền.

Cristian Stuani, tay săn bàn chủ lực của Girona mùa này (4 bàn), chỉ vào sân từ ghế dự bị. HLV Michel tin dùng bộ tứ tấn công Bryan Gil, Miovski, Donny van de Beek và Yaser Asprilla, giúp đem lại thành công mỹ mãn. Trong đó, Gil có cú đúp kiến tạo, còn Van de Beek cũng "dọn cỗ" cho Krejci ghi bàn ở phút 27.

Đánh bại Espanyol, Girona đang trên đà hồi sinh với thắng lợi thứ 3 liên tiếp. Đội vươn lên xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga sau vòng 14 với 21 điểm, kém đội xếp trên Villarreal 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận.

Ở diễn biến khác, Atletico Madrid nới rộng chuỗi thắng liên tiếp tại La Liga lên con số 4 khi đánh bại Alaves 2-1 trên sân nhà. Họ tạm vượt mặt Real Madrid để xếp thứ nhì tại La Liga với 29 điểm, nhưng đá nhiều hơn "Los Blancos" 2 trận.

