Bị cấm, Facebook vẫn 'nhận tiền' để quảng cáo cờ bạc

Bất chấp lệnh cấm tại nhiều quốc gia châu Á và Trung Đông, Meta vẫn để lọt quảng cáo cờ bạc trực tuyến xuất hiện tràn lan trên nền tảng của mình.

Hoạt động quảng cáo cờ bạc online vẫn tồn tại trên Facebook. Ảnh: Rest of World.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia ban hành lệnh cấm nghiêm ngặt đối với cờ bạc trực tuyến, một phân tích mới của Rest of World cho thấy Meta vẫn cho phép các quảng cáo này xuất hiện trên nền tảng của mình tại ít nhất 13 quốc gia, bất chấp luật pháp địa phương và cả chính sách nội bộ của công ty.

Từ năm 2021 đến 2024, Ấn Độ vẫn xuất hiện sự gia tăng nhanh chóng của các nền tảng cờ bạc trực tuyến. Nguyên nhân đến từ việc giá cước di động ngày càng rẻ cùng với việc điện thoại thông minh trở nên phổ biến hơn, tạo điều kiện để người dùng tiếp cận nhiều trò chơi đánh bạc online.

Trước những lo ngại về hoạt động bất hợp pháp và hệ lụy xã hội, chính phủ Ấn Độ đã triệu tập đại diện Meta và Google vào mùa hè năm ngoái nhằm thảo luận về vai trò của các nền tảng công nghệ trong việc quảng bá loại hình trò chơi này.

Chiêu trò 'vượt rào' kiểm duyệt

Đến tháng 8/2025, Ấn Độ chính thức cấm toàn bộ các hình thức cờ bạc trực tuyến bằng tiền thật, bao gồm cả việc quảng bá trên mạng xã hội. Quy định tương tự cũng được áp dụng tại nhiều quốc gia ở Nam Á, Đông Nam Á và Trung Đông. Tuy nhiên, theo Rest of World, các quảng cáo cờ bạc bất hợp pháp vẫn tiếp tục xuất hiện tràn lan trên nền tảng của Meta.

Chỉ riêng trong tháng 12 năm ngoái, có ít nhất 140 quảng cáo cờ bạc bị cấm vẫn đang hoạt động tại Ấn Độ. Không chỉ dừng lại ở quốc gia này, dữ liệu từ Thư viện quảng cáo của Meta cho thấy nền tảng này còn hiển thị quảng cáo cờ bạc tại ít nhất 12 quốc gia khác, nơi luật pháp địa phương nghiêm cấm hoàn toàn.

Các quảng cáo cờ bạc online trên Meta thường xuất hiện trong 6-8 tiếng. Ảnh: Rest of World.

Cụ thể, hàng chục trang Facebook đang chạy gần 1.000 quảng cáo cờ bạc tại Malaysia, Philippines, Singapore, Pakistan, Ả Rập Xê Út và nhiều quốc gia khác. Ngoài ra, hơn 2.400 quảng cáo tương tự hiện không còn hoạt động nhưng các trang từng đăng tải chúng vẫn tiếp tục tồn tại trên nền tảng.

Giữa năm 2025, Meta công bố chính sách mới liên quan đến quảng cáo cờ bạc và trò chơi trực tuyến, trong đó cấm các nội dung này tại 18 quốc gia mà công ty gọi là “thị trường không được hỗ trợ” ở châu Á và Trung Đông. Dù vậy, nhiều tháng sau khi chính sách được ban hành, các quảng cáo cờ bạc vẫn tồn tại bất chấp sự kiểm duyệt của nền tảng.

Những quảng cáo bị phát hiện thường dẫn người dùng đến các trang web hoặc ứng dụng cho phép liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng để tham gia các trò chơi, máy đánh bạc hoặc sòng bạc trực tuyến. Nội dung quảng cáo nhấn mạnh yếu tố “giao dịch an toàn”, “rút tiền tức thì”, kèm theo các ưu đãi như tiền thưởng giới thiệu hoặc hoàn tiền khi thua lỗ, nhằm thu hút người dùng đăng ký.

Thiếu biện pháp triệt để

Tại Philippines, theo Chủ tịch Tập đoàn Giải trí và Trò chơi Philippines (PAGCOR), hơn 60% hoạt động cờ bạc trực tuyến tại nước này là bất hợp pháp. Ông Ronald Gustilo, nhà vận động quốc gia của nhóm Digital Pinoys, cho biết phần lớn các quảng cáo cờ bạc trực tuyến trên Facebook tại Philippines đều liên quan đến các nền tảng bất hợp pháp.

Digital Pinoys đã phối hợp với Trung tâm Điều phối và Phòng chống Tội phạm mạng của Philippines để báo cáo các trang web vi phạm cho Meta. Theo ông Gustilo, tổ chức này đã cung cấp thông tin về hơn 300 trang web chạy quảng cáo cờ bạc bất hợp pháp nhưng Meta mới chỉ gỡ bỏ 6 trang.

Quảng cáo cờ bạc online bị cấm ở nhiều quốc gia. Ảnh: Voluum.

Nhiều trang web bị tố cáo sử dụng địa chỉ giả, chỉ chạy quảng cáo trong thời gian ngắn, thường từ 6-8 giờ trước khi biến mất. Cách thức này khiến việc truy vết và xác định nguồn gốc trở nên khó khăn.

Tại Thái Lan, dù dự thảo luật hợp pháp hóa sòng bạc truyền thống đã được thông qua, cờ bạc trực tuyến vẫn bị coi là bất hợp pháp. Rest of World phát hiện một mạng lưới gồm 3 trang web đã chạy hơn 500 quảng cáo chỉ trong một ngày để quảng bá N***55, một nền tảng tiếng Thái cung cấp các trò chơi sòng bạc trực tiếp.

Malaysia, quốc gia cấm cờ bạc từ năm 1953, cũng không nằm ngoài xu hướng này. Hơn 250 quảng cáo cho ứng dụng sòng bạc MY*** xuất hiện trên 6 trang khác nhau dù chỉ tồn tại trong vài giờ. Điều này cho thấy hoạt động đánh bạc trái phép vẫn có cách 'lách luật' tại một số quốc gia mà chưa có biện pháp xử lý triệt để.