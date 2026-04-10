Bị bắt vì thuê nhà rồi làm giả 5 sổ đỏ mang tên mình để bán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra trên địa bàn phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng liên quan trong vụ án là Nguyễn Đăng Kiên (sinh năm 1995, trú tại thôn Mỹ Phúc, xã Tiên Lục, Bắc Ninh) không có nghề nghiệp ổn định. Kiên là đối tượng có tiền án về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức", bị TAND thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (cũ) xử phạt 8 tháng án tù cho hưởng án treo vào đầu năm 2025.

Đối tượng Nguyễn Đăng Kiên.

Mặc dù đang trong quá trình thi hành án treo, Kiên vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo. Cụ thể, đối tượng thuê căn hộ chung cư số 1105, tòa nhà 18 tầng chung cư Quang Minh (đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) để ở, nhưng đã lên mạng đặt mua 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đều mang tên mình sau đó đem bán giá rẻ cho nhiều người để lấy tiền tiêu xài.

Trong khoảng thời gian từ ngày 17/1/2025 đến ngày 19/6/2025, Kiên đã nhiều lần bán cùng căn hộ trên cho 5 bị hại, tổng số tiền đối tượng đã chiếm đoạt là 2,353 tỷ đồng .

Sau mỗi giao dịch, Kiên đều giao cho các bị hại một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản in màu) và cam kết là giấy tờ thật để tạo lòng tin. Bị hại yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán, Kiên lần lữa không đi, sau đó chặn mọi liên lạc.

Sau khi mua căn hộ trên, các bị hại đến ở mới phát hiện ra tất cả đều bị lừa, đây không phải tài sản của Kiên và sổ đỏ cũng bị làm giả nên các bị hại đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đăng Kiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên Nguyễn Đăng Kiên, liên quan đến căn hộ nêu trên.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo đối với các giao dịch có giá trị tài sản lớn, người dân bắt buộc phải làm các thủ tục hợp pháp (công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán), không để đối tượng gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản của mình.