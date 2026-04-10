Bắt đối tượng đột nhập cửa hàng Bách Hóa Xanh mở két sắt trộm tiền

Đối tượng đột nhập vào cửa hàng Bách Hóa Xanh ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM mở két sắt trộm tiền để chơi game, ăn uống và mua sắm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Ngày 9/4, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kim Toàn (SN 2005) về tội trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 1/4, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiếp nhận tin báo của anh T.V.V.L (quản lý cửa hàng) về việc xảy ra vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng Bách Hóa Xanh thuộc ấp 9, xã Tân Vĩnh Lộc.

Kim Toàn thời điểm bị bắt.

Anh L. cho biết khoảng 5h30 cùng ngày, chị T.C.T là nhân viên cửa hàng đến làm việc đã phát hiện cửa hàng có dấu hiệu bị đột nhập nên trình báo quản lý.

Qua kiểm tra ban đầu, xác định vào rạng sáng cùng ngày, một đối tượng nam (chưa rõ lai lịch) đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, dùng thủ đoạn phá khóa cửa cuốn để đột nhập vào bên trong cửa hàng.

Sau đó đi đến khu vực quầy thu ngân, mở két sắt và lấy trộm số tiền hơn 32 triệu đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được hệ thống camera an ninh ghi lại.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trích xuất camera. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, trong vòng 48 tiếng, cảnh sát bắt giữ được đối tượng gây án là Kim Toàn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận do thấy cửa hàng không có người trông coi, nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để tiêu xài cá nhân.

Đối tượng đã sử dụng thanh sắt bẻ khóa cửa cuốn để đột nhập, sau đó mở két sắt tại quầy thu ngân và lấy số hơn 32 triệu đồng, rồi rời khỏi hiện trường.

Sau khi trộm được tiền, đối tượng đã sử dụng để tiêu xài cá nhân như chơi game, ăn uống và mua sắm tài sản.