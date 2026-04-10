Kết thúc điều tra vụ án Công ty Sự kiện và du lịch Xuyên Việt Sài Gòn

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (Phòng CSKT) là đơn vị thụ lý vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Sự kiện và du lịch Xuyên Việt Sài Gòn (địa chỉ văn phòng: BT16 Khu 262 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân) theo Quyết định khởi tố vụ án số 624 ngày 23/4/2025 của Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 3002/BKL-CSKT ngày 12/12/2025 và Bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp điều tra bổ sung số 945/BKL-CSKT ngày 8/4/2026, đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hạnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.