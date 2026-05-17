Bí ẩn đàn đà điểu trắng gục chết bên quốc lộ lúc rạng sáng

Sáng 17/5, người dân sống tại xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh bất ngờ phát hiện 6 con đà điểu nằm chết bên đường. Trong khi đó, một vài con còn sống chạy vào vườn nhà dân.

Trưa 17/5, ông Lê Phước Vẹn, Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh, cho biết Công an xã đang phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực 4 kiểm tra, xác minh vụ việc liên quan đàn đà điểu xuất hiện trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng cùng ngày, một xe tải chưa rõ biển kiểm soát lưu thông trên quốc lộ 62. Khi đến khu vực đường kênh Bảy Thước (ấp Bảy Mét, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh), phương tiện này dừng lại trong ít phút rồi tiếp tục di chuyển.

Ít phút sau, người dân địa phương phát hiện nhiều con đà điểu trắng nằm ven đường. Trong đó, 6 con đã chết với nhiều vết thương ở phần đầu và chân. Một số con còn sống chạy vào vườn nhà dân gần đó.

Một số cá thể đà điểu chết trên đường. Ảnh: Tiền Phong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xử lý vụ việc. Theo ghi nhận, mỗi con đà điểu nặng khoảng 50-70 kg, thuộc giống đà điểu trắng.

Một số con đà điểu còn sống, được lực lượng chức năng đưa về trụ sở. Ảnh: Tiền Phong.

Đại diện Công an xã Tân Thạnh cho biết khu vực phát hiện đàn đà điểu là đoạn đường vắng, không có camera giám sát nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như nguồn gốc đàn đà điểu nói trên.

Những con đà điểu còn sống đã được đưa về trụ sở UBND xã để chăm sóc, quản lý trong thời gian chờ xác minh, xử lý theo quy định.