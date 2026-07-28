Bếp trưởng bỏ sự nghiệp 10 năm ở Canada vì bạn gái

Từ bỏ cuộc sống đầu bếp ổn định ở Canada, Huy Hoàng không hối hận khi anh nhận lại nhiều giá trị khác, đặc biệt là cuộc sống hạnh phúc bên nửa kia.

Lý do lớn nhất để Huy Hoàng trở về Việt Nam sau 10 năm ở Canada là muốn ở gần bạn gái Minh Duyên - nay là vợ anh.

Năm 2016, dù đã thi đỗ Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Vũ Huy Hoàng (sinh năm 1998, Hà Nội) vẫn chọn sang Canada du học tại Cao đẳng Centennial (Toronto) để theo đuổi con đường ẩm thực. Sau khi tốt nghiệp, anh từng làm việc tại nhiều khách sạn, nhà hàng ở Toronto (Canada), London (Anh), Chatham ( New Zealand) vươn lên tới vị trí bếp phó, bếp trưởng.

Sau 10 năm lăn lộn, chàng sinh viên bỡ ngỡ ngày nào dần có chỗ đứng nhất định trong nghề, một nguồn thu nhập ổn định và quốc tịch Canada. Tuy nhiên cuối năm 2025, anh quyết định bỏ tất cả, về Việt Nam bắt đầu lại từ đầu.

Lý do lớn nhất cho quyết định ấy, là tình yêu.

Sau thời gian yêu xa, Hoàng không còn muốn phải nhìn bạn gái Minh Duyên, hiện là vợ, qua màn hình điện thoại, gặp nhau chỉ 1 lần mỗi năm và nỗi nhớ nhung nhiều lúc không dám nói thành lời.

"Đến bây giờ nhìn lại, tôi vẫn nghĩ quyết định trở về Việt Nam vừa để theo đuổi sự nghiệp, vừa cùng xây dựng cuộc sống với người mà tôi tin là sẽ đồng hành suốt quãng đường còn lại. Với tôi, đó là một quyết định rất xứng đáng", Hoàng nói với Tri Thức - Znews.

10 năm ở Canada

Nhớ lại một thập kỷ ở xứ sở lá phong, Huy Hoàng nói đó là quãng thời gian không hề màu hồng, có nhiều lúc làm việc hơn 10 tiếng/ngày. Điều khiến anh gắn bó với nghề khi đó là đam mê ẩm thực, bắt đầu những ngày anh học cấp 3.

"Mỗi lần bước vào bếp, tôi luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi thích cảm giác được biến những nguyên liệu quen thuộc thành một món ăn ngon, đẹp mắt và mang đến niềm vui cho người thưởng thức", anh nói.

Trước khi về Việt Nam, cuộc sống của Hoàng ở Canada có thể nói là khá ổn định. Anh có công việc đúng chuyên môn, thu nhập đủ để có một cuộc sống thoải mái và triển vọng nghề nghiệp cũng rất rõ ràng.

Một ngày của nam đầu bếp khi đó khá đơn giản: đi làm, tan ca về nghỉ ngơi, cuối tuần đi câu cá, chơi bi-a hoặc gặp gỡ bạn bè. Đó là một cuộc sống bình yên và không có quá nhiều áp lực.

Huy Hoàng có 10 năm theo đuổi nghề bếp ở Canada.

Nếu tiếp tục ở lại Canada, Hoàng tin bản thân vẫn sẽ có một cuộc sống tốt. Nhưng sau gần 10 năm học tập và làm việc ở đó, anh cũng có suy nghĩ rằng những gì mình tích lũy được sẽ ý nghĩa hơn nếu có thể mang về Việt Nam.

Anh muốn áp dụng những kiến thức, kỹ thuật và tư duy làm nghề đã học được ở Canada để góp phần phát triển ngành F&B trong nước, đồng thời giúp các quán cà phê, nhà hàng và những đầu bếp trẻ có thêm cơ hội tiếp cận với những tiêu chuẩn làm nghề quốc tế.

"Vì vậy, quyết định trở về không phải vì tôi không có cơ hội ở Canada, mà ngược lại, đó là một lựa chọn sau khi đã có một cuộc sống ổn định. Tôi chỉ đơn giản muốn bắt đầu một hành trình mới, nhiều thử thách hơn nhưng cũng nhiều ý nghĩa hơn", Hoàng nói.

Với suy nghĩ ấy, cùng với nguồn động lực to lớn là tình yêu, đã khiến anh hạ quyết tâm bỏ lại sự ổn định, thoải mái ở nước ngoài, trở về quê hương "làm lại".

"Không muốn yêu xa nữa"

Huy Hoàng quen Minh Duyên trong một lần về Việt Nam nghỉ ngơi, sau khi trải qua biến cố lớn trong cuộc sống. Anh khi đó không có ý định tìm một mối quan hệ mới mà chỉ muốn dành thời gian cho bản thân và gia đình. Không ngờ, định mệnh vẫn đưa hai người gặp và yêu nhau. Với Hoàng, sự xuất hiện của Duyên giúp anh được "chữa lành", bước qua giai đoạn khó khăn.

Đến khi Hoàng trở lại Canada, cả hai yêu xa, khoảng cách địa lý và chênh lệch múi giờ khiến mọi thứ không dễ dàng. Có những lúc rất nhớ nhau nhưng chỉ có thể gọi điện, nhắn tin để động viên nhau cố gắng.

Hơn một lần, cả Duyên và Hoàng từng nghĩ cả hai khó có tương lai chung bởi ngoài tình yêu, mỗi người đều đang có cuộc sống, công việc ổn định ở hai đất nước. Việc mỗi năm chỉ gặp nhau một lần, nắm tình hình nhau qua tin nhắn, video không phải là kế hoạch lâu dài. Song cuối cùng, cả hai đều kiên định, chọn cùng nhau bước tiếp.

Hoàng về Việt Nam, cưới cô gái mình yêu và bắt đầu lại sự nghiệp.

Hoàng nhớ mãi một trong những kỷ niệm khiến anh tin vào việc về Việt Nam với Duyên là xứng đáng. Khi còn ở Canada, trong một lần làm việc, anh bị đứt tay khá nặng và phải vào bệnh viện cấp cứu khâu nhiều mũi, thủ tục từ 17h đến gần 5h sáng hôm sau mới xong.

Suốt khoảng thời gian đó, Hoàng chỉ một mình ngồi ôm cánh tay bị thương, tự chờ đến lượt, tự làm mọi thứ. Anh không trách ai, vì đó là cuộc sống khi ở xa gia đình nhưng cảm giác cô đơn vẫn in sâu trong anh đến giờ.

Sau này khi về Việt Nam, Hoàng cũng từng gặp một tai nạn khác, bị rách khá sâu ở trán và phải đi cấp cứu giữa đêm. Lần này, vợ anh vừa khóc vừa chở anh vào bệnh viện. Trong lúc anh được xử lý vết thương, Duyên chạy ngược xuôi làm thủ tục, lo liệu mọi thứ, xong xuôi cũng gần 3h sáng.

"Trên đường về, trời bất ngờ đổ mưa rất lớn. Cô ấy ướt sũng, nhưng điều duy nhất cô ấy hỏi suốt quãng đường là: 'Anh có đau lắm không?' Đó là một khoảnh khắc rất bình thường, nhưng lại khiến tôi càng tin rằng tôi đã lựa chọn đúng", anh kể.

Hoàng không nói rằng ở Việt Nam hay Canada, nơi nào tốt hơn vì mỗi môi trường đều có những giá trị riêng. Nhưng với anh, được ở gần người mình yêu, được có mặt khi nhau cần và không phải một mình đối diện với những lúc khó khăn là điều không gì có thể thay thế.

Một cuộc sống "ổn định" khác

Tháng 12/2025, Huy Hoàng về Việt Nam. Trước đó, anh đã dành một khoảng thời gian sắp xếp lại công việc, hoàn thành những trách nhiệm còn dang dở ở Canada, đồng thời lên kế hoạch tài chính để khi về Việt Nam có thể bắt đầu một hành trình mới mà không quá bị động.

Thời gian đầu, anh khá lo lắng, không biết liệu mình có thể phát triển sự nghiệp như mong muốn hay không, hay những kinh nghiệm tích lũy ở Canada có thực sự phù hợp với thị trường Việt Nam.

Sau khi về nước, Hoàng không bắt đầu bằng việc đi tư vấn hay đào tạo ngay. Anh chọn một cách đi chậm hơn: mở một bếp online, bán những sản phẩm cơ bản như hummus (sốt đậu gà), tỏi confit, cà chua confit, sữa chua Hy Lạp... Vừa bán hàng, anh vừa học cách vận hành một mô hình kinh doanh ở Việt Nam từ những điều nhỏ nhất.

Hoàng hiện có bếp đồ ăn online, chủ yếu bán các loại sốt, confit và salad.

Cựu bếp trưởng thừa nhận anh phải học lại rất nhiều thứ mà trước đây chưa từng làm. Từ cách sử dụng mạng xã hội, quay video, chụp ảnh món ăn, xây dựng hình ảnh cá nhân, đến cách tiếp cận khách hàng và bán hàng online.

Ở Canada, Hoàng chủ yếu tập trung làm nghề trong bếp. Còn khi về Việt Nam, anh nhận ra nếu muốn phát triển, bản thân không chỉ cần nấu ăn giỏi mà còn phải biết cách kể câu chuyện của mình và đưa giá trị của mình đến đúng người.

Song song với đó, Hoàng từng bước xây dựng các mối quan hệ trong ngành F&B, chia sẻ những kiến thức mình tích lũy được và dần phát triển công việc set up menu, đào tạo bếp. Mọi thứ diễn ra khá chậm, nhưng anh nghĩ đó là một quá trình cần thiết để tạo được nền tảng vững chắc.

"Nếu hỏi có lúc nào tôi cảm thấy mình quay về vạch xuất phát không thì câu trả lời là có. Nhưng đó không phải cảm giác mất hết, mà là cảm giác mình đang bắt đầu lại ở một lĩnh vực mới", anh chia sẻ.

Trong hành trình "làm lại", Duyên luôn ở bên hỗ trợ, động viên chồng. Cặp đôi cũng đã tổ chức đám cưới vào đầu năm nay, chấm dứt chuỗi ngày yêu xa.

Đến hiện tại, Hoàng nghĩ công việc đã dần đi vào quỹ đạo. Anh có những khách hàng tin tưởng, có cơ hội được set up menu, đào tạo bếp và đồng hành cùng nhiều mô hình F&B.

Tuy nhiên, nếu nói là "ổn" hoàn toàn thì chưa. Anh vẫn còn rất nhiều mục tiêu phía trước: xây dựng thương hiệu cá nhân mạnh hơn, giúp được nhiều nhà hàng và quán cà phê hơn, đồng thời tạo ra những giá trị lâu dài cho ngành F&B tại Việt Nam.

"Có lẽ với tôi, cảm giác 'ổn' không phải là khi mọi thứ đã hoàn hảo, mà là mỗi ngày tôi đều thấy mình đang tiến lên một chút so với ngày hôm qua", anh bày tỏ.