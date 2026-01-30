Bệnh viện ở TP.HCM triển khai mô hình đặc biệt cứu bệnh nhân đột quỵ

Bệnh nhân nam 61 tuổi bị đột quỵ nhồi máu não được cấp cứu và điều trị kịp thời, nhờ mô hình Stroke Network liên cơ sở, giúp người bệnh hồi phục tốt và hạn chế nguy cơ di chứng nặng.

Bệnh nhân đột quỵ được cứu kịp thời nhờ mô hình cấp cứu liên cơ sở. Ảnh: BVCC.

Ngày 27/1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 tiếp nhận ông N.V.B. (61 tuổi, quê An Giang) trong tình trạng yếu nửa người bên trái, nói khó, nghi ngờ đột quỵ não cấp. Thời điểm nhập viện là khoảng 4 giờ sau khi khởi phát triệu chứng.

Ngay khi tiếp nhận, khoa Hồi sức Cấp cứu của cơ sở 2 tiến hành thăm khám, đánh giá lâm sàng, kích hoạt quy trình Stroke Code và thực hiện các chẩn đoán hình ảnh cần thiết nhằm loại trừ xuất huyết não, đồng thời đánh giá khả năng tái thông mạch. Trên cơ sở đó, người bệnh được chỉ định và truyền thuốc tiêu sợi huyết Actilyse (alteplase) ngay tại cơ sở 2, tận dụng thời gian vàng trong điều trị đột quỵ.

Sau khi hoàn tất xử trí ban đầu và tình trạng ổn định, người bệnh được chuyển tuyến nội bộ an toàn theo mô hình Stroke Network về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở chính để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Tại đây, người bệnh được đánh giá bằng các kỹ thuật hiện đại như MRI não, CT tưới máu và chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA).

Kết quả cho thấy vùng não thiếu máu còn nhiều trong khi vùng hoại tử ít, phù hợp chỉ định can thiệp hút huyết khối bằng dụng cụ. Thủ thuật được thực hiện kịp thời, giúp tái thông hiệu quả mạch máu não. Sau can thiệp, người bệnh được chuyển về Đơn vị Hồi sức thần kinh để theo dõi và chăm sóc chuyên sâu.

Sau 24 giờ điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ còn tê yếu nhẹ tay trái, giọng nói phục hồi gần như bình thường. Người bệnh tiếp tục được điều trị dự phòng và phục hồi chức năng nhằm giảm nguy cơ tái phát.

Bệnh nhân dần phục hồi sau điều trị. Ảnh: BVCC.

Chia sẻ về thời điểm phát bệnh, ông N.V.B. cho biết làm nghề thương hồ, thường xuyên sinh hoạt trên ghe. Khoảng 13h ngày 27/1, khi đang ngủ trưa trên ghe neo đậu giữa sông Đồng Nai, ông đột ngột yếu tay chân, té ngã và được đưa nhanh vào bờ tại khu vực Cảng Cát Lái để đi cấp cứu.

Theo TS.BS Võ Văn Tân, Trưởng khoa Nội Thần kinh, đột quỵ não là tình trạng cấp cứu tối khẩn, mỗi phút trôi qua có thể gây tổn thương não không hồi phục. Trường hợp trên cho thấy hiệu quả của mô hình Stroke Network liên cơ sở. Trong đó cơ sở tiếp nhận ban đầu xử trí sớm, còn cơ sở trung tâm đảm nhiệm điều trị chuyên sâu và can thiệp mạch não, giúp người bệnh được tiếp cận điều trị liên tục và an toàn.

Bác sĩ Tân khuyến cáo người dân cần nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, rối loạn ý thức đột ngột. Khi xuất hiện triệu chứng, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ để không bỏ lỡ “giờ vàng”.