Bệnh nhân tử vong sau khi rơi từ tầng 8 xuống tầng 3

Một bệnh nhân tử vong không phải do bệnh lý mà rơi từ tầng 8 xuống tầng 3 của bệnh viện ở Đồng Tháp.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 9h ngày 26/6, ông Vũ Thanh B (sinh năm 1986, ngụ đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, rơi từ tầng 8 xuống tầng 3 của bệnh viện và bị thương nặng.

Dù được cấp cứu, nạn nhân đã tử vong.

Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, nơi có bệnh nhân tử vong do rơi từ lầu 8 xuống lầu 3.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an phường Trung An bảo vệ hiện trường, ghi lời khai nhân chứng và những người liên quan, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng của tỉnh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bệnh viện đa khoa Tiền Giang sáng 26/6.

Theo thông tin ban đầu, ông B đang điều trị tại bệnh viện với các chẩn đoán gồm rối loạn cảm xúc lưỡng cực (giai đoạn hưng cảm có triệu chứng loạn thần), tăng men gan, rối loạn điện giải, đau đầu dạng căng thẳng, rối loạn giấc ngủ và chóng mặt tư thế kịch phát.

Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.