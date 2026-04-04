Rơi từ tầng 7, nam thanh niên thoát nạn hy hữu

  • Thứ bảy, 4/4/2026 13:55 (GMT+7)
Ngã từ tầng 7 của một căn hộ tại phường Nam Nha Trang - Khánh Hòa, nam thanh niên 31 tuổi may mắn giữ được mạng sống nhờ rơi trúng hệ thống dây viễn thông và nóc xe ôtô trước khi tiếp đất.

Sáng 4/4, một vụ tai nạn xảy ra tại căn hộ cho thuê trên đường Dã Tượng (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Theo đó, một nam thanh niên rơi từ tầng 7 xuống đất nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Nạn nhân là anh H., sinh năm 1995, quê Đà Nẵng.

Nạn nhân rơi từ tầng 7 xuống bất tỉnh, chỉ bị thương nhẹ.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, anh H. bất ngờ rơi từ ban công tầng 7 của tòa nhà. Trong lúc rơi, anh va vào hệ thống dây viễn thông rồi rơi trúng kính chắn gió của một chiếc ô tô 4 chỗ đang đậu bên dưới trước khi tiếp đất.

Cú va chạm làm vỡ kính lan can tầng 7 và hư hại ô tô, nhưng chính những vật cản này đã giảm lực tác động, cứu mạng nạn nhân. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, các bác sĩ xác nhận anh H. chỉ bị thương nhẹ và không nguy hiểm đến tính mạng.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Hồ Nam/Tiền Phong

