Bệnh giang mai đang lan rộng ở Nhật Bản, Hàn Quốc

Bệnh giang mai đang gia tăng tại nhiều quốc gia châu Á, với số ca mắc duy trì ở mức cao và xu hướng lan rộng trong nhóm người trẻ, khiến giới y tế lo ngại.

Số ca mắc giang mai tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc ngày một tăng. Ảnh: CDC.

Làn sóng giang mai đang gia tăng đáng lo ngại tại nhiều quốc gia châu Á. Riêng tại Nhật Bản, số ca mắc mới duy trì trên 13.000 mỗi năm trong suốt 4 năm qua, khiến giới chức y tế liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ lây lan và sự cần thiết của việc phòng ngừa, điều trị kịp thời, AFP đưa tin.

Theo số liệu từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, năm 2020 nước này ghi nhận 6.619 ca giang mai. Con số này tăng gần gấp đôi chỉ sau hai năm, đạt 13.220 ca vào năm 2022, lần đầu tiên vượt mốc 10.000. Đà gia tăng chưa có dấu hiệu chững lại khi năm 2023, quốc gia này ghi nhận 15.055 ca và năm 2024 vẫn ở mức rất cao với 14.663 trường hợp.

Ở nữ giới, giang mai chủ yếu tập trung trong nhóm tuổi 20, trong khi ở nam giới, số ca tăng trải rộng từ tuổi 20 đến ngoài 60. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân chỉ đi khám khi bệnh đã tiến triển, làm gia tăng nguy cơ biến chứng và lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo giới chức y tế Nhật Bản, sự phổ biến của mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò, vốn giúp việc gặp gỡ người lạ trở nên dễ dàng hơn, có thể là một trong những yếu tố thúc đẩy quan hệ tình dục với nhiều bạn tình, từ đó làm tăng nguy cơ lây nhiễm giang mai.

Không chỉ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) cũng ghi nhận xu hướng đáng lo ngại, đặc biệt trong nhóm người trẻ. Từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái, địa phương này ghi nhận 9.072 ca giang mai mới, tăng khoảng 2% so với cùng kỳ. Dù mức tăng chung không lớn, số ca ở nhóm tuổi 15-24 lại tăng gần 9%, từ 1.587 lên 1.722 trường hợp.

Tại Hàn Quốc, tình hình cũng tương tự, theo Maeil Business Newspaper. Năm 2024, nước này ghi nhận 2.790 ca giang mai, phần lớn tập trung ở nam giới trong độ tuổi 20-30. Trước diễn biến này, các cơ quan chức năng đã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chủ động xét nghiệm và điều trị sớm để ngăn chặn bệnh tiếp tục lan rộng.

Xét theo giai đoạn bệnh tại Hàn Quốc, giang mai tiềm ẩn sớm chiếm tỷ lệ cao nhất với 1.220 ca (43,7%), tiếp đến là giang mai giai đoạn 1 với 983 ca (35,2%), giai đoạn 2 với 524 ca (18,8%), giai đoạn 3 với 51 ca (1,8%) và giang mai bẩm sinh với 12 ca (0,4%). Nam giới chiếm 78% tổng số bệnh nhân, trong khi nhóm tuổi 20-30 chiếm gần 60%.

Giang mai là bệnh do vi khuẩn Treponema pallidum gây ra, chủ yếu lây qua đường tình dục. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường biểu hiện bằng các vết loét không đau ở vùng sinh dục.

Khi vi khuẩn theo đường máu lan khắp cơ thể, bệnh tiến triển sang giai đoạn hai với các triệu chứng như phát ban và biểu hiện toàn thân. Nếu không được điều trị, giang mai có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm, gây tổn thương nghiêm trọng cho hệ thần kinh, tim mạch và khớp. Ngoài ra, bệnh còn có thể lây từ mẹ sang con trong thai kỳ, làm tăng nguy cơ biến chứng nặng cho trẻ sơ sinh.

Việc duy trì quan hệ tình dục an toàn, xét nghiệm định kỳ và điều trị sớm sẽ giúp ngăn ngừa lây lan xoắn khuẩnTreponema pallidum.

Hiện nay, việc điều trị giang mai tương đối đơn giản, đặc biệt khi được phát hiện sớm. Một liều penicillin duy nhất là phương pháp điều trị được khuyến nghị cho bệnh giang mai tiềm ẩn nguyên phát, thứ phát hoặc giai đoạn đầu.

Những người bị dị ứng với penicillin có thể được cung cấp loại kháng sinh thay thế hoặc trải qua một quá trình dần dần để tạo ra khả năng dung nạp penicillin theo thời gian, được gọi là giải mẫn cảm với penicillin.

Sau khi điều trị, người bệnh cần xét nghiệm máu và kiểm tra thường xuyên để theo dõi hiệu quả của penicillin. Điều quan trọng là phải kiêng quan hệ tình dục cho đến khi quá trình điều trị hoàn tất, được xác nhận bằng xét nghiệm máu và không còn vết loét.