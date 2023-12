Bệnh của Celine Dion ngày càng nặng

Chị gái kể tình trạng suy nhược của Celine Dion ngày càng nặng. Dẫu vậy, diva vẫn cố gắng làm việc, cống hiến cho nghệ thuật.

Nữ ca sĩ mắc căn bệnh hiếm gặp chỉ 1/1 triệu người mắc phải.

Theo Page Six, hội chứng người cứng (SPS) của Celine Dion đang trở nặng. Chia sẻ với truyền thông, Claudette Dion - chị gái Celine - cho biết diva người Canada đang mất kiểm soát cơ thể, tình trạng suy ngược ngày càng trầm trọng hơn.

"Trái tim tôi tan nát vì dù bệnh nặng, Celine vẫn luôn sống kỷ luật và làm việc chăm chỉ", Claudette nói với tờ 7 Jours, đồng thời cho biết mẹ của họ không ngừng cho ca sĩ My Heart Will Go On lời khuyên để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Claudette nói thêm rằng Celine luôn mong muốn được biểu diễn trở lại, dù tình trạng hiện giờ đang tệ. "Đúng là trong giấc mơ của chúng tôi và của em ấy, mục tiêu đều là trở lại sân khấu. Tôi không biết khi nào Celine sẽ biểu diễn như trước".

Celine Dion hiếm hoi xuất hiện trước công chúng trong thời gian trị bệnh. Ảnh: @celinedion.

Tháng 12/2022, Celine Dion thông báo hoãn tất cả show diễn vì được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng - dạng rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp - ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống).

Cố kìm nước mắt khi nói căn bệnh không thể chữa khỏi, Dion kể: "SPS gây ra tất cả cơn co thắt cho tôi. Những cơn co thắt này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi gây khó khăn cho tôi khi đi đứng và không cho phép tôi sử dụng dây thanh quản để hát theo cách tôi đã quen thuộc".

Đến tháng 5, một lần nữa, diva thông báo chính thức hủy toàn bộ tour diễn Courage tới hết năm 2024 do vấn đề về sức khỏe.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến khán giả thất vọng một lần nữa. Tôi đã cố gắng rất nhiều để hồi phục sức khỏe của mình. Tuy nhiên, việc lưu diễn vẫn khó khăn ngay cả khi thể trạng đạt 100%. Thật không công bằng với người hâm mộ khi tôi tiếp tục hoãn tour diễn", cô tâm sự thời điểm đó.

Celine Dion sinh năm 1968, là ca sĩ nổi tiếng người Canada. Cô gây chú ý với giọng hát nội lực và kỹ thuật điêu luyện. Âm nhạc của Dion chịu ảnh hưởng bởi nhiều thể loại khác nhau, từ rock và R&B đến phúc âm và cổ điển. Với khán giả đại chúng, ca khúc quen thuộc nhất khi nhắc đến Dion là My Heart Will Go On - nhạc phim Titanic.