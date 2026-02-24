Benfica vẫn đưa Prestianni sang Madrid dù bị UEFA treo giò

Dù UEFA áp án treo giò một trận, Benfica vẫn để Gianluca Prestianni đi cùng toàn đội sang Madrid và lập tức nộp đơn kháng cáo.

Gianluca Prestianni sẽ có mặt trên chuyến bay sang Madrid cùng các đồng đội, bất chấp việc UEFA áp dụng án treo giò tạm thời một trận đối với anh. Quyết định này được đưa ra trong lúc cơ quan quản lý bóng đá châu Âu tiếp tục điều tra sự việc xảy ra ở trận gặp Real Madrid tại Da Luz.

Theo kế hoạch hiện tại, Benfica muốn cầu thủ người Argentina di chuyển cùng đội. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ anh có được đăng ký ngồi ghế dự bị hay buộc phải theo dõi trận đấu từ khán đài. Việc Prestianni xuất hiện tại Madrid trong bối cảnh đang bị treo giò có thể gây thêm tranh cãi, thậm chí đặt ra vấn đề an ninh.

Benfica chưa công bố danh sách thi đấu chính thức. Dù vậy, HLV Mourinho được cho là tính đến phương án để Prestianni đồng hành cùng tập thể. CLB Bồ Đào Nha đã nộp đơn kháng cáo ngay sau khi UEFA ra quyết định treo giò một trận trong thời gian điều tra.

Vụ việc bắt nguồn từ cáo buộc cho rằng Prestianni đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius. Theo Mbappé, anh nghe thấy cầu thủ Benfica gọi Vinicius là “con khỉ” ít nhất năm lần. Trong khi đó, Prestianni phủ nhận hoàn toàn cáo buộc.

Tiền vệ người Argentina trở thành tâm điểm ở buổi tập gần nhất của Benfica. Theo Record, anh chủ động tập hợp các đồng đội trong phòng thay đồ để giải thích sự việc. Prestianni khẳng định không hề có bất kỳ lời lẽ phân biệt chủng tộc nào và cho biết anh cảm thấy “rất bị xúc phạm” trước những cáo buộc mà mình đang phải đối mặt.

Ngay sau thông báo từ UEFA, Benfica phát đi thông cáo chính thức. CLB bày tỏ sự tiếc nuối khi bị tước quyền sử dụng cầu thủ trong lúc cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Benfica cũng nhấn mạnh sẽ kháng cáo quyết định này, dù thừa nhận thời gian xử lý có thể không tạo ra tác động thực tế đối với trận lượt về play-off Champions League.

Trong thông cáo, Benfica tái khẳng định cam kết chống lại mọi hình thức phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử. CLB cho rằng đây là những giá trị cốt lõi trong lịch sử và bản sắc của mình, đồng thời nhắc đến những biểu tượng như Eusébio để khẳng định lập trường.

Sự việc vẫn đang được UEFA xem xét. Trong lúc chờ kết luận cuối cùng, việc Prestianni có mặt tại Madrid chắc chắn sẽ khiến trận đấu tới đây chịu thêm sức ép ngoài chuyên môn.

