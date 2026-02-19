Bến xe tấp nập người về quê ăn Tết muộn, người từ quê ra sớm

|
Các chuyến xe khách liên tục ra vào bến đón trả khách.
|
Khu vực sân Bến xe Giáp Bát đông đúc nhộn nhịp, nhu cầu đi lại của người dân bắt đầu tăng ngay từ những ngày đầu năm mới.
|
Dòng người xuống xe từ các tỉnh phía Nam Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định...
|
Hành lý lỉnh kỉnh theo chân người trở lại Thủ đô sớm để vui chơi, thăm chúc Tết bạn bè, đồng nghiệp và nghỉ ngơi chuẩn bị cho công việc.
|
Một nữ hành khách chia sẻ: "Tôi về quê lên sớm để đi thăm chúc Tết bạn bè và mùng 4 Tết cùng đồng nghiệp đi vãn cảnh cầu an ở chùa Hương, đồng thời dành thời gian để nghỉ ngơi chuẩn bị cho một năm bận rộn công việc".
|
Hành khách xuống xe vào trung tâm thành phố.
|
Bên cạnh dòng người từ quê ra Hà Nội, nhiều hành khách ra bến xe về quê ăn Tết muộn.
|
Vác trên vai là va li nặng
|
Ba lô, túi xách nặng trĩu.
|
Một gia đình về quê đón Tết muộn hành lý ngổn ngang.
|
Rất đông hành khách chờ tới giờ xe chạy
|
Tại phòng chờ của một nhà xe đi Thọ Xuân, Thanh Hóa chiều mùng 2 Tết rất đông hành khách chờ xe vào bến.
|
Theo nhà xe do đường cao tốc đông xe nên xe vào bến muộn, hành khách bị chậm giờ gần 1 tiếng đồng hồ theo lịch xe.
|
Chuyến xe cuối cùng trong ngày mùng 2 của một nhà xe rời bến vào chiều muộn.
|
Dòng xe trên cao tốc nối đuôi nhau trở lại Thủ đô trong chiều tối. Theo các nhà xe từ nay đến mùng 6 Tết người dân trở lại làm việc, học tập sẽ ngày một đông.
Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.