Bến xe tấp nập người về quê ăn Tết muộn, người từ quê ra sớm

  • Thứ năm, 19/2/2026 10:06 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Nguyên đán (18/2), Bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) đã nhộn nhịp trở lại. Người tranh thủ về quê sum họp muộn, người từ quê ra sớm để vui chơi thăm bạn bè, đồng nghiệp và chuẩn bị công việc, học tập đầu năm.

ben xe anh 1

Các chuyến xe khách liên tục ra vào bến đón trả khách.
ben xe anh 2

Khu vực sân Bến xe Giáp Bát đông đúc nhộn nhịp, nhu cầu đi lại của người dân bắt đầu tăng ngay từ những ngày đầu năm mới.
ben xe anh 3

Dòng người xuống xe từ các tỉnh phía Nam Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định...
ben xe anh 4

Hành lý lỉnh kỉnh theo chân người trở lại Thủ đô sớm để vui chơi, thăm chúc Tết bạn bè, đồng nghiệp và nghỉ ngơi chuẩn bị cho công việc.
ben xe anh 5

Một nữ hành khách chia sẻ: "Tôi về quê lên sớm để đi thăm chúc Tết bạn bè và mùng 4 Tết cùng đồng nghiệp đi vãn cảnh cầu an ở chùa Hương, đồng thời dành thời gian để nghỉ ngơi chuẩn bị cho một năm bận rộn công việc".
ben xe anh 6

Hành khách xuống xe vào trung tâm thành phố.
ben xe anh 7

Bên cạnh dòng người từ quê ra Hà Nội, nhiều hành khách ra bến xe về quê ăn Tết muộn.
ben xe anh 8

Vác trên vai là va li nặng
ben xe anh 9

Ba lô, túi xách nặng trĩu.
ben xe anh 10

Một gia đình về quê đón Tết muộn hành lý ngổn ngang.
ben xe anh 11

Rất đông hành khách chờ tới giờ xe chạy
ben xe anh 12

Tại phòng chờ của một nhà xe đi Thọ Xuân, Thanh Hóa chiều mùng 2 Tết rất đông hành khách chờ xe vào bến.
ben xe anh 13

Theo nhà xe do đường cao tốc đông xe nên xe vào bến muộn, hành khách bị chậm giờ gần 1 tiếng đồng hồ theo lịch xe.
ben xe anh 14

Chuyến xe cuối cùng trong ngày mùng 2 của một nhà xe rời bến vào chiều muộn.
ben xe anh 15

Dòng xe trên cao tốc nối đuôi nhau trở lại Thủ đô trong chiều tối. Theo các nhà xe từ nay đến mùng 6 Tết người dân trở lại làm việc, học tập sẽ ngày một đông.

H.La/VOV.VN

bến xe Hà Nội Nam Định giao thông tắc cao tốc

