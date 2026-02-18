Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tông vào đuôi xe rác lúc rạng sáng, nam thanh niên 22 tuổi tử vong

  • Thứ tư, 18/2/2026 14:58 (GMT+7)
  • 14:58 18/2/2026

Khoảng 5h ngày 18/2 (Mùng 2 Tết), vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Ngô Gia Tự (Đồng Tháp) giữa xe máy và xe gom rác. Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong.

Khoảng 5h ngày 18/2, xe máy do một nam thanh niên khoảng 22 tuổi điều khiển đang lưu thông trên đường Ngô Gia Tự, thuộc địa bàn phường Trung An (Đồng Tháp) tông vào đuôi ôtô chuyên dụng thu gom rác đang đi chậm gom rác cùng chiều.

Tong vao duoi xe anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau va chạm, xe máy và nạn nhân lao qua chiều ngược lại rồi ngã xuống đường. Sau tai nạn, nam thanh niên bị thương, nên được tài xế xe thu gom rác đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/tong-vao-duoi-xe-rac-luc-rang-sang-nam-thanh-nien-22-tuoi-tu-vong-post1821629.tpo

Chúc Trí - Chí Thiện/Tiền Phong

Tông vào đuôi xe Đồng Tháp Tông vào đuôi xe

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý