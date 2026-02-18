Tông vào đuôi xe rác lúc rạng sáng, nam thanh niên 22 tuổi tử vong

Khoảng 5h ngày 18/2, xe máy do một nam thanh niên khoảng 22 tuổi điều khiển đang lưu thông trên đường Ngô Gia Tự, thuộc địa bàn phường Trung An (Đồng Tháp) tông vào đuôi ôtô chuyên dụng thu gom rác đang đi chậm gom rác cùng chiều.
|
Hiện trường vụ tai nạn.
Sau va chạm, xe máy và nạn nhân lao qua chiều ngược lại rồi ngã xuống đường. Sau tai nạn, nam thanh niên bị thương, nên được tài xế xe thu gom rác đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Nhận được tin báo, Phòng CSGT công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt điều tra nguyên nhân tai nạn.
Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.