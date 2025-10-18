Bên trong hệ thống metro 'độc nhất vô nhị' ở Saudi Arabia

|
Với nhiều người, tàu điện thường chỉ là phương tiện di chuyển trong thành phố. Tuy nhiên, Riyadh Metro - hệ thống tàu điện mới khai trương vào tháng 12/2024 tại thủ đô của Saudi Arabia - đang thay đổi hoàn toàn quan niệm trên. Những tiện nghi và kiến trúc của Riyadh Metro độc đáo tới mức đủ khiến hành khách thích thú, thay vì chỉ coi tàu điện đơn thuần là phương tiện đến đích. Ảnh: Royal Commission for Riyadh City.
|
Với chiều dài hơn 176 km trải dài 6 tuyến, Riyadh Metro - hệ thống metro không người lái dài nhất thế giới - kết nối các điểm chính trên khắp thủ đô. Riyadh Metro - với kinh phí xây dựng 22,5 tỷ USD - có thể vận chuyển ít nhất 3,5 triệu lượt khách/ngày. Riyadh Metro có tổng cộng 85 nhà ga, trong đó có bốn nhà ga nổi bật nhất là Khu tài chính King Abdullah (KAFD), STC, Western Station và Qasr Al Hokm. Ảnh: Royal Commission for Riyadh City.
|
Tọa lạc tại trung tâm Riyadh, ga Qasr Al Hokm chính thức đi vào vận hành hồi tháng 2 vừa qua. Nơi đây có lối đi trực tiếp đến một số tòa nhà chính phủ và địa danh nổi tiếng như Cung điện Al-Hukm, Đại Thánh đường Hồi giáo Imam Turki bin Abdullah và Cung điện Al Masmak. Tuy nhiên, bản thân Qasr Al Hokm cũng đã là một công trình kiến trúc độc đáo và rộng lớn. Ảnh: Royal Commission for Riyadh City.
|
Ga Qasr Al-Hokm có diện tích 22.500 m2 và sâu 40 m dưới lòng đất, trải rộng 7 tầng, 17 thang máy và 46 thang cuốn. Trong nhà ga có các cửa hàng, không gian trưng bày nghệ thuật và thậm chí cả một khu vườn. Với một số người, ga Qasr Al-Hokm có thể sánh ngang với một số địa điểm du lịch nổi tiếng. Trisha Ooi - chuyển đến Riyadh từ Malaysia cách đây 4 năm - hiện giới thiệu du khách tới tham quan nhà ga này, cùng với các địa danh như Sky Bridge và Boulevard World. Ảnh: Royal Commission for Riyadh City.
|
Ga Bảo tàng Quốc gia Riyadh là ga lớn thứ 2 trong hệ thống tàu điện. Ngoài vẻ ngoài bắt mắt, toàn bộ Riyadh Metro còn ghi điểm về tính bền vững với phương pháp tiết kiệm năng lượng và trang bị tấm pin mặt trời. Ảnh: CNN.
|
Cách ga Qasr Al-Hokm 30 phút lái xe là ga Khu tài chính King Abdullah (KAFD). KAFD là ga đông đúc nhất, kết nối 3 tuyến đường sắt và một bến xe buýt. Thiết kế mặt tiền dạng lưới gợn sóng gợi cảm giác giống bề mặt sa mạc. Ảnh: Royal Commission for Riyadh City.
|
Ga KAFD cũng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Riyadh Metro được đánh giá thân thiện với hành khách, kể cả khách du lịch. Hệ thống hoạt động từ 5h30 đến 0h các ngày trong tuần, trừ thứ 6 (từ 10h-0h). Giá vé khởi điểm là 4 SAR (khoảng 1 USD) cho 2 tiếng, 20 SAR cho 3 ngày di chuyển không giới hạn, và 140 SAR (37 USD) cho một tháng. Ảnh: CNN.
|
Giống nhiều thành phố Hồi giáo khác như Kuala Lumpur và Dubai, tàu của Riyadh Metro có khu vực dành riêng cho nam và nữ, đồng thời chia làm 3 loại toa: Toa độc thân, toa gia đình và toa hạng nhất. Toa độc thân cho nam giới đi một mình, toa gia đình dành cho phụ nữ và gia đình, và toa hạng nhất cho hành khách cho thẻ VIP. Ảnh: CNN.
|
Tàu chạy 4 phút/chuyến vào giờ cao điểm. Các toa cũng sạch sẽ và cấm ăn uống. Ghế ngồi thoải mái nhưng số lượng không nhiều. Tàu hai toa có khoảng 55 chỗ ngồi, và còn tàu 4 toa có 123 chỗ. Trong toa rất yên tĩnh, song không hiếm trường hợp người lạ bắt chuyện với nhau. Thực tế, một số người dân địa phương chia sẻ Riyadh Metro giúp mọi người từ nhiều tầng lớp xã hội kết nối. Ảnh: Royal Commission for Riyadh City.
|
“Riyadh đang gặt hái những lợi ích từ dự án này. Dự án sẽ tái định hình hình ảnh của thủ đô cũng như thay đổi cách người dân và du khách di chuyển", Ibrahim bin Mohammed Al Sultan, người đứng đầu Ủy ban Hoàng gia Thành phố Riyadh, chia sẻ hồi năm 2024. “Mạng lưới này phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường và đô thị của Riyadh, đồng thời đánh dấu cột mốc lịch sử trong lĩnh vực giao thông vận tải của thủ đô”. Ảnh: Royal Commission for Riyadh City.
|
Tuy nhiên, bài toán tắc đường của thủ đô vẫn chưa được giải quyết. Giao thông vẫn đông đúc, trong khi hành khách tốn gấp đôi thời gian di chuyển bằng tàu trên một số chuyến. Ảnh: Royal Commission for Riyadh City.
|
Dẫu vậy, không thể phủ nhận chỉ sau 6 tháng khai trương, Riyadh Metro vượt xa mong đợi. Ủy ban Hoàng gia Thành phố Riyadh báo cáo có hơn 18 triệu lượt hành khách trong 11 tuần đầu tiên. Hồi tháng 8, Riyadh Metro chào đón hành khách thứ 100 triệu. Ảnh: Royal Commission for Riyadh City.
|
Thành công ban đầu đã thúc đẩy giới chức thủ đô mở rộng mạng lưới. Hiện tại, kế hoạch đề xuất tuyến thứ 7 sẽ kết nối Qiddiya Entertainment City, Vườn quốc tế King Abdullah và Cổng Diriyah. "Riyadh Metro sẽ hỗ trợ cuộc sống thường nhận và việc đi lại của người dân và du khách, mang đến cho họ trải nghiệm đô thị đẳng cấp thế giới", ông Al Sultan cho biết thêm. Ảnh: Royal Commission for Riyadh City.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...