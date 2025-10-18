Bên trong hệ thống metro 'độc nhất vô nhị' ở Saudi Arabia

Ga Qasr Al-Hokm có diện tích 22.500 m2 và sâu 40 m dưới lòng đất, trải rộng 7 tầng, 17 thang máy và 46 thang cuốn. Trong nhà ga có các cửa hàng, không gian trưng bày nghệ thuật và thậm chí cả một khu vườn. Với một số người, ga Qasr Al-Hokm có thể sánh ngang với một số địa điểm du lịch nổi tiếng. Trisha Ooi - chuyển đến Riyadh từ Malaysia cách đây 4 năm - hiện giới thiệu du khách tới tham quan nhà ga này, cùng với các địa danh như Sky Bridge và Boulevard World. Ảnh: Royal Commission for Riyadh City.