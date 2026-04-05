Bên trong chiến dịch giải cứu phi công chưa từng có trong lịch sử quân đội Mỹ

Bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/4.

Chiến dịch giải cứu táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ

Viết trên mạng xã hội Truth Social vào trưa 5/4, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử đất nước, nhằm giải cứu một thành viên tổ bay của chiến đấu cơ F-15 bị bắn hạ ở Iran.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, phi công được giải cứu là một Đại tá “bị thương”, nhưng được giải cứu, “hiện đã AN TOÀN VÀ BÌNH AN!”

Tổng thống Trump cho biết thêm trong chiến dịch giải cứu, ông đã chỉ đạo quân đội Mỹ điều hàng chục máy bay, trang bị những vũ khí sát thương mạnh nhất thế giới, để đưa phi công gặp nạn trở về.

Theo ông Trump, việc có thể thực hiện cả hai chiến dịch này mà không có một người Mỹ nào thiệt mạng, thậm chí bị thương, một lần nữa chứng minh rằng Mỹ đã đạt được ưu thế và quyền kiểm soát áp đảo trên không phận Iran.

Trước đó vào ngày ngày 3/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rằng họ đã bắn hạ một chiếc tiêm kích F-15 trên bầu trời miền Trung Iran vào sáng 3/4 bằng các hệ thống phòng không.

Bức ảnh mảnh vỡ máy bay bị IRGC bắn rơi trên bầu trời Iran vào ngày 3/4/2026 phù hợp với phần đuổi của tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ. Ảnh: Telegram

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, truyền thông nhà nước Iran đã công bố hình ảnh và video được cho là ghi lại hiện trường vụ rơi, bao gồm các bộ phận máy bay và một vật thể trông giống ghế phóng thoát hiểm.

Các báo cáo ban đầu cho biết cả hai phi công đã nhảy dù trước khi máy bay rơi trong lãnh thổ Iran, nhưng tình trạng của họ chưa được xác định rõ ngay sau đó.

Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên một máy bay Mỹ bị hỏa lực Iran bắn hạ kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28/2.

Sĩ quan bị thương lẩn trốn suốt 36 giờ trên núi

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 5/4 cho biết sĩ quan hệ thống vũ khí đã phóng ghế thoát hiểm khỏi F-15E khi máy bay bị trúng hỏa lực Iran vào sáng sớm 3/4 tại Tây Nam Iran. Theo một quan chức Mỹ, ông bị thương nhưng vẫn có thể di chuyển.

Sử dụng kỹ năng SERE (Sinh tồn, Trốn tránh, Kháng cự và Thoát hiểm) đã được huấn luyện, ông rời khỏi khu vực máy bay rơi, ẩn náu trên một sườn núi cao, kích hoạt thiết bị định vị khẩn cấp và dùng radio mã hóa để liên lạc với cấp chỉ huy.

Trong khi đó, phi công đã được giải cứu chỉ vài giờ sau khi máy bay bị bắn hạ vào sáng 3/4. Hai trực thăng quân sự Mỹ thực hiện nhiệm vụ này, nhưng một chiếc Black Hawk bị trúng hỏa lực bộ binh, khiến các thành viên trên máy bay bị thương. Tuy nhiên, trực thăng vẫn tiếp tục bay được.

Thành viên tổ bay thứ hai chỉ được tìm thấy và giải cứu sau hơn một ngày, vào sáng sớm 5/4, theo giờ địa phương.

CIA triển khai chiến dịch đánh lừa để kéo dài thời gian

Một quan chức cấp cao cho biết với Axios rằng trước khi xác định vị trí sĩ quan này, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã tiến hành một chiến dịch đánh lừa bằng cách tung tin trong nội bộ Iran rằng lực lượng Mỹ đã tìm thấy ông và đang tìm cách rút lui bằng đường bộ.

Trong khi đó, CIA sử dụng các “năng lực đặc biệt” để truy tìm.

“Đây giống như tìm kim trong đống cỏ khô, nhưng lần này là một linh hồn Mỹ dũng cảm ẩn trong khe núi, vô hình nếu không có năng lực của CIA”, quan chức này nói.

CIA đã chia sẻ vị trí chính xác với Lầu Năm Góc và Nhà Trắng, và Tổng thống Trump đã ra lệnh triển khai ngay chiến dịch giải cứu.

Nhà lãnh đạo Mỹ và các quan chức cấp cao theo dõi toàn bộ chiến dịch từ Phòng Tình huống Nhà Trắng suốt ngày 4/4.

Đặc nhiệm giao tranh với lực lượng IRGC trên mặt đất

Chiến dịch giải cứu do một đơn vị đặc nhiệm chuyên biệt thực hiện, với sự yểm trợ trên không quy mô lớn. Hàng trăm lính đặc nhiệm, hàng chục máy bay và trực thăng, cùng các nguồn lực tình báo mạng, không gian và các lĩnh vực khác được huy động.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã điều lực lượng đến khu vực nhằm ngăn chặn chiến dịch. Máy bay Mỹ đã tiến hành không kích vào các đoàn xe Iran để ngăn họ tiếp cận khu vực sĩ quan đang ẩn náu. Khi các lực lượng hội tụ, giao tranh đã nổ ra.

Các video từ nhân chứng địa phương cho thấy những gì được cho là các thành viên IRGC và lực lượng Basij bị thương hoặc thiệt mạng khi đang truy tìm phi công Mỹ.

Theo báo The New York Times, hai máy bay vận tải dự kiến dùng để sơ tán lực lượng đã bị mắc kẹt tại một căn cứ hẻo lánh ở Iran sau chiến dịch. Các chỉ huy sau đó điều ba máy bay thay thế để đưa toàn bộ nhân sự rời đi và phá hủy hai máy bay bị hỏng nhằm tránh rơi vào tay Iran.

Hệ thống ghế phóng thoát hiểm ACES II trên một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ bị rơi tại Iran. Ảnh: Telegram

Cường kích A-10 yểm trợ cũng bị bắn hạ: toàn bộ quân nhân Mỹ an toàn

Một chiếc A-10 Thunderbolt II hỗ trợ hỏa lực tầm gần cho chiến dịch tìm kiếm hôm 3/4 đã bị trúng hỏa lực Iran và rơi. Phi công đã thoát hiểm an toàn và được giải cứu.

Tổng thống Trump khẳng định việc cả hai thành viên tổ bay đều được giải cứu “mà không có một người Mỹ nào thiệt mạng, thậm chí bị thương” cho thấy Mỹ đã đạt được “ưu thế và quyền kiểm soát tuyệt đối trên không phận Iran”.

Tuy nhiên, tổng thiệt hại của sự kiện, gồm một F-15E bị bắn hạ, một A-10 bị rơi, hai trực thăng Black Hawk bị trúng đạn và hai máy bay vận tải bị phá hủy, được xem là tổn thất tập trung lớn nhất của không quân Mỹ trong một chiến dịch kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ - Israel và Iran bắt đầu.

Một quan chức quân sự cấp cao Mỹ mô tả đây là “một trong những chiến dịch cứu hộ khó khăn và phức tạp nhất trong lịch sử lực lượng đặc nhiệm Mỹ”.

Tổng thống Trump cho biết Nhà Trắng đã cố tình không xác nhận việc giải cứu phi công vào ngày 3/4 “để không làm ảnh hưởng đến chiến dịch giải cứu thứ hai”.

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân sự mà hai phi công Mỹ được giải cứu riêng rẽ, sâu trong lãnh thổ đối phương”, ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social và kết luận: “Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ lại một chiến binh Mỹ nào phía sau!”.