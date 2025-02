Bên trong biệt thự 21 triệu USD mới tậu của Jennifer Lopez

Theo TMZ, Jennifer Lopez vừa sở hữu biệt thự có diện tích hơn 10.000 m2 sau khi đường ai nấy đi với Ben Affleck. Ban đầu, ngôi nhà được định giá 21 triệu USD , song chưa có thông tin cụ thể về số tiền mà giọng ca On The Floor phải trả. Nguồn tin từ TMZ cho biết Lopez đã có một "thỏa thuận tuyệt vời" và hài lòng với mức giá cuối cùng.

Tọa lạc trong khu Hidden Hills tại Los Angeles, vị trí ngôi nhà được mô tả tại vùng nông thôn, yên ắng so với bầu không khí ồn ào nơi đô thị.

Căn nhà có nhiều hạng mục tiện nghi, sang trọng như như bể bơi, rạp chiếu phim tại gia, phòng tập thể dục và bếp. Bên ngoài là khu vực chuồng trại cho ngựa và sân tập.

Trước đây, ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của các ngôi sao nổi tiếng như rocker John Fogerty hay tài tử Sylvester Stallone.

Trong khi đó, ngôi nhà tại Beverly Hills mà Jennifer Lopez và Ben Affleck chưa thể bán cho chủ mới. Theo TMZ, cặp sao mong muốn nhận về khoảng 65 triệu USD , bao gồm hoa hồng cho môi giới, thuế và chi phí cho một số hạng mục mà họ đã cải tạo.

Hồi tháng 1, Jennifer Lopez và Ben Affleck đã giải quyết xong thủ tục ly hôn, song phải tới 21/2 quyết định từ tòa án mới có hiệu lực.

Bén duyên trên phim trường Gigli, Jennifer Lopez và Ben Affleck từng đính hôn năm vào 2002 trước khi chia tay hồi tháng 1/2004.

Giữa năm 2021, cặp đôi tái hợp sau khi Lopez hủy hôn cựu danh thủ bóng chày Alex Rodriguez. Đầu tháng 4/2022, Ben Affleck cầu hôn Jennifer Lopez, đám cưới được tổ chức riêng tư vài tháng sau đó.

